Lluvias e inundaciones en México: afectaciones, fallecidos y desaparecidos, minuto a minuto
Lluvias dejan daños en varios estados
Las torrenciales lluvias que azotaron a México la semana pasada han dejado 64 personas fallecidas y al menos 65 desparecidas, informa el Gobierno federal. Ante ello se ha desplegando ayuda y maquinaria para atender los extensos daños.
Las autoridades han registrado 44 muertes por las fuertes precipitaciones ocurridas entre el 6 y 9 de octubre y que provocaron inundaciones, deslaves y dejaron a miles de personas sin hogar en los estados Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.
Veracruz e Hidalgo los más afectados
Laura Velázquez, coordinadora Nacional de Protección Civil, informó durante la conferencia de prensa de la mandataria Claudia Sheinbaum, que en Veracruz se reportan 29 fallecidos y 18 desaparecidos, y en Hidalgo 21 fallecidos y 43 desaparecidos, siendo los estados más afectados.
Una combinación de fenómenos meteorológicos generaron las torrenciales precipitaciones, que llegaron además cuando los cauces de los ríos estaban más elevados por lluvias previas y cuando los suelos y montañas estaban saturados, lo que contribuyó a las inundaciones y derrumbes.
Presidenta ofrece ayuda
La presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió este lunes a brindar ayudar a los familiares de los fallecidos, a quienes perdieron sus viviendas y a quienes perdieron cosechas y ganado.
La deja de Estado dijo que cálculos muy preliminares apuntan a que 100,000 viviendas fueron afectadas, pero que aún se requiere un censo. Además dijo de que el Gobierno cuenta con los recursos económicos necesarios para enfrentar la coyuntura.
Senado pide apoyos
La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, respaldó las acciones que realiza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender a las y los damnificados a través del Plan DN-III-E, y adelantó que propondrá que senadoras y senadores donen una parte de su salario para apoyar a las familias afectadas.
A partir de este lunes, el Senado abrirá en la Plaza Luis Pasteur un centro de acopio de víveres, para apoyar a las personas afectadas por las intensas lluvias que se han registrado en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.
Quienes deseen ayudar pueden acudir a la Plaza Luis Pasteur, ubicada en el cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes de la CDMX, y llevar artículos de primera necesidad como agua embotellada, alimentos no perecederos, alimentos enlatados, leche en polvo o ultrapasteurizada, fórmula para bebés, galletas y cereales.
Plan DN-III-E despliega 7,000 elementos
Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, informó este lunes que se activó el Plan DN-III-E en cinco estados , para lo que se desplegaron 7,347 elementos. Además habrá siete aeronaves, dos cocinas móviles, tres plantas potabilizadoras, 31 carros de volteo, 11 lanchas, 16 drones, así como más de 10 células médicas.
Jesús Antonio Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, dijo por su parte que las lluvias dejaron 132 interrupciones en carreteras de cinco estados, sin embargo, ya fueron atendidas 130.
No hubo alerta oportuna
Interrogada sobre la magnitud de la tragedia y si se emitió una alerta oportuna, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que se combinaron varios factores meteorológicos que complicaron pronosticar la intensidad de las lluvias.
"Difícilmente se hubiera podido tener con tiempo de anticipación (información) sobre esta situación, diferente de como ocurre con los huracanes", afirmó la presidenta en su conferencia de este lunes.
Las autoridades han habilitado un puente aéreo para atender a la población de varias aldeas de una zona montañosa de Hidalgo que quedaron incomunicadas por tierra.
Dónde puedes ayudar
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene las siguientes sedes:
Estadio Olímpico Universitario, ubicado en avenida Insurgentes Sur sin número, colonia Ciudad Universitaria, a partir del lunes 13 de octubre en un horario de 10:00 a 18:00 horas.
Cámara de Senadores, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma 135, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
"Las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas en nuestro país han provocado diversos daños a la infraestructura, daños materiales a las viviendas y la pérdida de vidas humanas en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí", informó el Senado de la República .
FES Aragón UNAM
Ubicada sobre avenida Universidad Nacional, colonia Bosques de Aragón, municipio Nezahualcóyotl.
Inicia censo casa por casa
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció que este lunes cerca de 3,000 servidores de la nación inician iniciarán el Censo de Bienestar casa por casa para apoyar a las familias de las zonas afectadas por las intensas lluvias registradas en días pasados, en los estados de Veracruz, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Puebla.
“Los servidores de la nación ya están en los cinco estados de la República han venido de las 32 entidades a realizar esta tarea. También nos va apoyar la Comisión Nacional de Becas y la Secretaría de Agricultura, así que el día de hoy y hasta la conclusión de las tareas del Censo de Bienestar se visitarán todas las viviendas afectadas, se realizará este censo en los cinco estados afectados por estas lluvias”, dijo la funcionaria.
AT&T México ofrece servicio sin costo
A partir del 13 de octubre, los clientes de prepago de AT&T México, los usuarios de AT&T México que se encuentren en los estados y localidades afectados por las lluvias y que cuenten con ofertas vigentes de prepago (Prepago Unefon, Unefon Ilimitado y AT&T Más) tendrán acceso a llamadas y mensajes ilimitados desde México a números fijos o móviles de cualquier compañía dentro del territorio nacional y 300 MB en datos a utilizarse en siete días sin necesidad de hacer una recarga, informó la empresa.
Estados y municipios beneficiados:
Veracruz: Espinal, Coyutla, Poza Rica, Cazones, Tihuatlán, Coatzintla, Álamo, Ixhuatlán de Madero, Benito Juárez, Tantoyuca, Tempoal, El Higo, Platón Sánchez, Chalma, Zontecomatlán, Ilamatlán, Texcatepec, Zacualpan, Huayacocotla, Benito Juárez, Tuxpan, Gutiérrez Zamora y Tecolutla.
Hidalgo: Zimapán, Huehuetla, Tianguistengo, Zacualtipán, San Agustín, Metzquititlán y Calnali
San Luis Potosí: Tanquian de Escobedo, San Martín Chalchicuautla, San Vicente, Axtla de Terrazas, Tamazunchale , Tamuín.
Querétaro: Pinal de Amoles, San Joaquín, Peñamiller, Jalpan de Serra, Arroyo Seco.
Puebla: Xicotepec, Naupan, Tlacuilotepec, Francisco Zeta Mena, Venustiano Carranza, Pahuatlán, Zihuateutla, Jalpan, Pantepec, Huauchinango, Tlaxco.
La vigencia de este apoyo durará seis días contando a partir del 13 de octubre, dijo la empresa.