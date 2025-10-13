Lluvias e inundaciones en México: afectaciones, fallecidos y desaparecidos, minuto a minuto

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, respaldó las acciones que realiza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender a las y los damnificados a través del Plan DN-III-E, y adelantó que propondrá que senadoras y senadores donen una parte de su salario para apoyar a las familias afectadas.

A partir de este lunes, el Senado abrirá en la Plaza Luis Pasteur un centro de acopio de víveres, para apoyar a las personas afectadas por las intensas lluvias que se han registrado en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Quienes deseen ayudar pueden acudir a la Plaza Luis Pasteur, ubicada en el cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes de la CDMX, y llevar artículos de primera necesidad como agua embotellada, alimentos no perecederos, alimentos enlatados, leche en polvo o ultrapasteurizada, fórmula para bebés, galletas y cereales.