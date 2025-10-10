CDMX estima recaudar 10 mil mdp al cierre de 2025 para fortalecer infraestructura

De Botton Falcón explicó que el Fideicomiso de Infraestructura fue creado en marzo de este año como parte de la Ley de Ingresos 2025; se alimenta del incremento de 1% al Impuesto Sobre Nómina (ISN).

Este impuesto se paga mes a mes y llevamos un acumulado. Esto depende de las condiciones de empleo. Nosotros estamos viendo que vamos a cerrar en alrededor de 10,000 millones de pesos en este fideicomiso". Juan Pablo de Botton, secretario de Finanzas de CDMX

Destacó que la creación de este Fideocomiso (FIMAS) garantiza mayor transparencia en el uso de los recursos, ya que estos fueron etiquetados exclusivamente para proyectos de infraestructura, lo que, subrayó, permitirá impulsar obras con impacto directo en la vida de los capitalinos.

Un ejemplo del uso de los recursos del Fideicomiso es la inversión de 2,600 millones de pesos para el programa de reencarpetamiento de 69 vialidades prioritarias de la Ciudad de México y la adquisición de equipos de bacheo, así como compra de mezcla asfáltica, anunciado recientemente por la jefa de gobierno, Clara Brugada.

“Es una intervención que beneficia a usuarios de transporte, no solo privado, sino transporte en bicicleta, transporte público, estos 3.5 millones de metros cuadrados (de reencarpetado) se están fondeando de este fideicomiso” apuntó.

Obras rumbo al mundial 2026

Juan Pablo de Botton resaltó que para mejorar la infraestructura urbana de la Ciudad de México con miras al Mundial 2026, alrededor de 6,000 millones de pesos del Fondo Mixto de Promoción Turística y del Impuesto Sobre Hospedaje serán destinados a la compra de 17 trenes para el Tren Ligero.

Además, se creará una nueva ruta del Trolebús que conectará el Metro Universidad con la zona de Santa Úrsula, en Coyoacán, y se modernizarán los Centros de Transferencia Modal de Huipulco y Acoxpa.

“No va ser un despilfarro, nos van a seguir sirviendo aún cuando pase el Mundial, pues se seguiría utilizando este transporte y todo esto lo hicimos (...) sin afectar las finanzas de la ciudad”, subrayó.