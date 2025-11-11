Se acerca la fecha límite para tramitar la licencia permanente en CDMX, pero estas personas no podrán obtenerla

Fecha límite para tramitar la licencia permanente en CDMX

El documento puede tramitarse hasta diciembre de 2025.

Durante este periodo de un año, la Secretaría de Movilidad (Semovi) habilitará un macromódulo ubicado en Magdalena Mixihuca, que operará de lunes a domingo de 9:00 a 21:00 horas, 11 módulos en oficinas de la Semovi, 10 en oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), seis puntos de la Tesorería exprés, y ocho ubicados en las alcaldías Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco.

Costo del trámite

El costo de la licencia de conducir permanente es de 1,500 pesos. Este aplica tanto para las renovaciones como para quienes la soliciten por primera vez.

Quiénes pueden tramitar la licencia permanente y quiénes no

Para obtener la Licencia Permanente necesitas cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con una licencia de conducir vigente.

No tener sentencias relacionadas con siniestros viales.

No haber sido sancionado en el Programa “Conduce sin Alcohol” o alcoholímetro.

Si tu situación es alguna de estas dos últimas, NO podrás obtener tu licencia permanente.

Además, quienes soliciten este documento por primera vez deberán aprobar un examen que evaluará sus habilidades y conocimientos al volante. Este requisito busca garantizar la seguridad vial en la ciudad.

Horarios extendidos en CDMX

Para facilitar el acceso al trámite y evitar saturaciones, el Gobierno capitalino amplió los horarios de atención en todos los módulos, tesorerías y oficinas de la Secretaría de Movilidad (Semovi), además del Macromódulo de Magdalena Mixhuca, que ahora operan de 09:00 a 21:00 horas.

La medida, vigente hasta diciembre de 2025, aplica en todas las alcaldías donde hay módulos habilitados.

Durante una conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que el objetivo es facilitar el trámite a quienes no pueden acudir durante el día o suelen dejarlo para el final.

“Vamos a aumentar los horarios para que más población pueda tener rápidamente su cita y pueda sacar la licencia permanente. Hay mucha población que hasta el último momento acude a tramitarla, entonces vamos a ampliar los horarios de aquí a diciembre”, señaló.

En otro momento, Brugada precisó que la ampliación ya fue acordada y aplicará de forma general.

“Vamos a ampliar horarios; eso sí fue algo que acordamos. El macromódulo estará abierto hasta las 21:00 horas y, en todos los demás espacios y oficinas, también. Queremos que más personas puedan obtener rápidamente su cita y tramitar su licencia permanente”, explicó.