El gobierno de la Ciudad de México anunció un plan de pavimentación denominado Cualli Ohtli (Buen Camino) con prioridad en 69 vialidades, entre ejes viales, vías de acceso controlado, calzadas y avenidas principales. Inicia este miércoles 8 de octubre en Constituyentes y concluye en mayo de 2026.
La CDMX anuncia plan de repavimentación en 69 vialidades prioritarias
Raúl Baulto, secretario de Obras de la Ciudad de México, explicó que el plan de trabajo iniciará con 15 frentes de trabajo, que se incrementarán a diario hasta llegar a 52.
La jefa de gobierno, Clara Brugada detalló que serán repavimentados 3.5 millones de metros cuadrados de carpeta asfaltica y 250 kilómetros lineales, que equivalen a la distancia entre la Ciudad de México y Salamanca, Guanajuato.
Dijo que, para evitar complicaciones a la vialidad, todos los trabajos de reencarpetamiento serán nocturnos.
Te puede interesar:
¿Cuáles son las vialidades que serán repavimentadas?
- Calzada De Tlalpan
- Periférico
- Viaducto Tlalpan
- Viaducto Miguel Alemán
- Calzada Ignacio Zaragoza
- Aquiles Serdán
- Avenida Gran Canal
- Circuito Interior
- Río San Joaquín
Vialidades como:
- Constituyentes
- Avenida Texcoco
- Bordo Xochiaca
- Paseo De La Reforma
- Acueducto De Guadalupe
- Bosques De La Reforma
- Autopista México-Pachuca
- Calzada Legaria
- Avenida 3-A
- Calzada México-Tacuba
- Avenida Ceylán
- Calzada Tláhuac-Chalco
- Avenida Del Conscripto
- Carretera Al Olivo
- Avenida Industrial Militar
- Carretera Federal
- México-Puebla
- Avenida Paseo De Las Palmas
- Carretera México - Oaxtepec
- Chalma - La Villa
- Loma De La Palma
- Miguel De Cervantes Saavedra
- Miguel Othón De Mendizábal
- Prolongación Bosques De La Reforma
- Rodolfo Gaona
- Vía Éxpres Tapo
También serán repavimentados todos los ejes viales; Norte, Sur, Oriente y Poniente en sus diferentes tramos.
Raúl Basulto explicó que para este plan de repavimentación serán invertidos 2,600 millones de pesos