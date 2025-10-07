Publicidad

CDMX

La CDMX anuncia plan de repavimentación en 69 vialidades prioritarias

El plan de pavimentación arranca este 8 de octubre en nueve vías de acceso a la ciudad, 35 ejes viales y 25 vialidades primarias. Concluirá en mayo de 2026.
mar 07 octubre 2025 01:16 PM
Pavimentacion-CDMX.jpeg
La jefa de gobierno aseguró que la solución a los baches en la CDMX es la repavimentación total de las vias primarias. (Foto: SOBSE)

El gobierno de la Ciudad de México anunció un plan de pavimentación denominado Cualli Ohtli (Buen Camino) con prioridad en 69 vialidades, entre ejes viales, vías de acceso controlado, calzadas y avenidas principales. Inicia este miércoles 8 de octubre en Constituyentes y concluye en mayo de 2026.

Raúl Baulto, secretario de Obras de la Ciudad de México, explicó que el plan de trabajo iniciará con 15 frentes de trabajo, que se incrementarán a diario hasta llegar a 52.

La jefa de gobierno, Clara Brugada detalló que serán repavimentados 3.5 millones de metros cuadrados de carpeta asfaltica y 250 kilómetros lineales, que equivalen a la distancia entre la Ciudad de México y Salamanca, Guanajuato.

Dijo que, para evitar complicaciones a la vialidad, todos los trabajos de reencarpetamiento serán nocturnos.

¿Cuáles son las vialidades que serán repavimentadas?

- Calzada De Tlalpan
- Periférico
- Viaducto Tlalpan
- Viaducto Miguel Alemán
- Calzada Ignacio Zaragoza
- Aquiles Serdán
- Avenida Gran Canal
- Circuito Interior
- Río San Joaquín

Vialidades como:

- Constituyentes
- Avenida Texcoco
- Bordo Xochiaca
- Paseo De La Reforma
- Acueducto De Guadalupe
- Bosques De La Reforma
- Autopista México-Pachuca
- Calzada Legaria
- Avenida 3-A
- Calzada México-Tacuba
- Avenida Ceylán
- Calzada Tláhuac-Chalco
- Avenida Del Conscripto
- Carretera Al Olivo
- Avenida Industrial Militar
- Carretera Federal
- México-Puebla
- Avenida Paseo De Las Palmas
- Carretera México - Oaxtepec
- Chalma - La Villa
- Loma De La Palma
- Miguel De Cervantes Saavedra
- Miguel Othón De Mendizábal
- Prolongación Bosques De La Reforma
- Rodolfo Gaona
- Vía Éxpres Tapo

También serán repavimentados todos los ejes viales; Norte, Sur, Oriente y Poniente en sus diferentes tramos.

Raúl Basulto explicó que para este plan de repavimentación serán invertidos 2,600 millones de pesos

