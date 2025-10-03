Publicidad

CDMX

Dan de alta a 78 de los 94 policías heridos durante la marcha del 2 de octubre

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que dará un reconocimiento especial y entregará un bono de compensación a los elementos lesionados.
vie 03 octubre 2025 01:26 PM
policias 2 de octubre
Integrantes del llamado Bloque Negro se enfrentaron con elementos de la Policía frente al Palacio de Ayuntamiento durante la marcha conmemorativa. (Foto: Graciela López Herrera/ Cuartoscuro)

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó este viernes que, de los 94 elementos de la policía capitalina que resultaron lesionados durante la conmemoración del 2 de octubre y que fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención, 78 fueron dados de alta durante la noche, 16 permanecen en observación y tres se reportan delicados.

A través de su cuenta de X, la jefa de Gobierno anunció además un reconocimiento especial y la entrega inmediata de un bono de compensación a los elementos afectados.

Brugada destacó que, a diferencia de 1968, la policía capitalina “no reprime, construye paz, protege a la ciudadanía y contribuye a la reducción de la inseguridad”.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó por separado además que, durante la marcha, un grupo de personas encapuchadas se desprendió de la movilización y atacó al Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT), institución que nació como Memorial del 68.

A través de un comunicado, la institución detalló que los agresores rompieron cristales del acceso principal, dañaron el primer piso y arrojaron objetos explosivos que causaron afectaciones menores.

También realizaron pintas sobre columnas y la fachada, y dañaron vehículos estacionados en el exterior, y afortunadamente ninguna persona resultó lesionada.

“Atacar un Centro Cultural que nació como un Memorial del 68 es una afrenta a quienes lucharon en paz por una sociedad más justa, tolerante y democrática”, advirtió la UNAM.

Afirmó que dicho Centro (CCUT) se mantendrá como un espacio de memoria, derechos humanos, identidades y resistencia pacífica, rechazando la violencia y la intolerancia como forma de expresión.

Tras los incidentes, se inició la evaluación de daños y se presentarán las denuncias correspondientes para que se investigue y sancione a los responsables.

De acuerdo con información de las autoridades capitalinas emitida horas después de los disturbios, saqueos y enfrentamientos por la marcha conmemorativa del 57 aniversario del 2 de octubre de 1968, 123 personas resultaron lesionadas, entre ellos, policías, participantes en la manifestación y periodistas, así como un integrante del denominado "bloque negro" detenido.

Ante esta situación, el Gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía capitalina anunciaron que integrarán diversos elementos de investigación, así como videos de cámaras de seguridad para identificar a los integrantes del ''Bloque Negro'', quienes este jueves provocaron disturbios, saquearon comercios en el Centro Histórico y ocasionaron lesiones a civiles y policías durante la marcha.

Ciudad de México Policía Clara Brugada

