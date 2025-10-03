Dan de alta a 78 de los 94 policías heridos durante la marcha del 2 de octubre

“Atacar un Centro Cultural que nació como un Memorial del 68 es una afrenta a quienes lucharon en paz por una sociedad más justa, tolerante y democrática”, advirtió la UNAM.

Afirmó que dicho Centro (CCUT) se mantendrá como un espacio de memoria, derechos humanos, identidades y resistencia pacífica, rechazando la violencia y la intolerancia como forma de expresión.

Tras los incidentes, se inició la evaluación de daños y se presentarán las denuncias correspondientes para que se investigue y sancione a los responsables.

#BoletínUNAM Atacar un centro cultural que nació como un memorial del 68 es una afrenta a quienes lucharon en paz por una sociedad más justa, tolerante y democrática. La UNAM condena las acciones violentas contra el Centro Cultural Universitario Tlatelolco >… pic.twitter.com/pZFSiT74EA — UNAM (@UNAM_MX) October 3, 2025

De acuerdo con información de las autoridades capitalinas emitida horas después de los disturbios, saqueos y enfrentamientos por la marcha conmemorativa del 57 aniversario del 2 de octubre de 1968, 123 personas resultaron lesionadas, entre ellos, policías, participantes en la manifestación y periodistas, así como un integrante del denominado "bloque negro" detenido.

Ante esta situación, el Gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía capitalina anunciaron que integrarán diversos elementos de investigación, así como videos de cámaras de seguridad para identificar a los integrantes del ''Bloque Negro'', quienes este jueves provocaron disturbios, saquearon comercios en el Centro Histórico y ocasionaron lesiones a civiles y policías durante la marcha.