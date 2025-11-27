Publicidad

CDMX

Hoy No Circula 27 de noviembre: autos que no podrán salir en CDMX y Edomex este jueves

El objetivo del programa es disminuir la contaminación y elevar la calidad del aire, al mismo tiempo que impulsa el uso del transporte público y otras formas de movilidad.
jue 27 noviembre 2025 03:03 AM
Hoy No Circula
Hoy No Circula restringe autos en CDMX y municipios del Edomex según placa, engomado y holograma. (Archivo)

Si planeas salir a la calle este jueves 27 de noviembre, es fundamental que revises si tu vehículo puede circular, ya que no cumplir con las restricciones del programa Hoy No Circula puede costarte caro. La medida aplica en toda la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México, y está diseñada para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire.

¿Qué autos no pueden circular este jueves?

De acuerdo con el calendario oficial , deberán permanecer estacionados:

-Vehículos con engomado color verde.

-Autos con placas terminadas en 1 o 2.

-Vehículos con holograma 1 o 2.

Si tu auto cumple alguna de estas condiciones, lo más recomendable es dejarlo en casa y considerar alternativas como transporte público, bicicleta o autos compartidos.

Hoy No Circula jueves
Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

Están exentos del Hoy No Circula:

-Vehículos con holograma 0 o 00.

-Autos eléctricos o híbridos.

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Este jueves no se ha declarado Doble Hoy No Circula, ya que no hay contingencia ambiental. La restricción será únicamente la habitual.

Municipios donde aplica el Hoy No Circula

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco, la medida aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, aunque las multas comenzarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026.

Multa por incumplimiento

Ignorar el Hoy No Circula puede ser caro. Las sanciones van de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2025, cada UMA equivale a 113.14 pesos, por lo que la multa puede ir de 2,262 a 3,394 pesos, según la autoridad que la aplique.

Consejos para evitar contratiempos

Consulta siempre el calendario oficial antes de salir.

Revisa el reporte de calidad del aire.

Planea tus traslados con anticipación.

Verifica si tu vehículo tiene restricción para el día.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo evita multas: también ayuda a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de encender el motor, revisa tu placa, engomado y holograma. Una decisión informada puede ahorrarte dinero, tiempo y estrés, y además contribuir al bienestar de todos.

