¿Qué pasó el 2 de octubre de 1968, la fecha que no se olvida?

Los jóvenes de la década de los 60 se vieron influenciados por las protestas estudiantiles que se realizaban en países como Francia y Estados Unidos. En el contexto de la situación social del país y cuyo gobierno estaba encabezado por Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970).

A estas demandas se sumaron más integrantes de la sociedad, como lo explica el texto “Movimiento estudiantil de 1968”, de la autora Angélica Pérez Nava, jefa del Departamento de Normalización Archivo General de la Nación en 2018.

“Una de las características principales de este movimiento fue su carácter incluyente, donde participaron estudiantes, amas de casa, intelectuales, obreros y profesionistas de la Ciudad de México y otros estados, con la intención de buscar un cambio democrático en el país, mayores libertades políticas y civiles, menor desigualdad y la renuncia del gobierno en turno al que consideraban autoritario”, explica.

Los hechos que originaron las demandas de los estudiantes surgieron tras la ocupación militar y policial de planteles escolares después de una riña entre alumnos de la Escuela Vocacional 5 y la Escuela Preparatoria particular Isaac Ochoterena, el 23 de julio de 1968.

¿Qué exigían los estudiantes en el 68?

El 2 de octubre de 1968 los jóvenes se congregaron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en donde expusieron sus demandas:

Libertad de todos los presos políticos. Derogación del artículo 145 del Código Penal Federal. Desaparición del cuerpo de granaderos. Destitución de los jefes policiacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y A. Frías. Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos.

En el mitin participaron estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, El Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle (México), Escuela Normal de Maestros, Escuela Nacional de Antropología e Historia y otras universidades del interior de la República, recordó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Matanza en la Plaza de las Tres Culturas

Minutos antes de las 6 de la tarde de ese día, el mitin estaba casi por finalizar cuando un helicóptero comenzó a sobrevolar la plaza.

"Desde él se dispararon bengalas, señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia comenzaran a abrir fuego sobre los estudiantes, madres, hijos, profesores, obreros entre otros. En medio del caos, la población civil reunida corrió por la Plaza de las Tres Culturas y las inmediaciones del edificio Chihuahua para protegerse".

A pesar de que algunos corrieron a los departamentos de los edificios cercanos para salvaguardar su vida, los soldados ingresaron y los sacaron para después asesinarlos.

A pesar de que se trató de ocultar el número de víctimas mortales, diversas investigaciones arrojan que fueron cientos. En 2006, el reporte de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado mencionó que no es posible dar un número exacto, aunque en el informe consignó alrededor de 350 muertos.

La frase: “2 de octubre no se olvida” es la principal que se usa en la marcha que se realiza año con año en calles de la CDMX para exigir justicia por este caso y que la sociedad mexicana no deje atrás esta etapa oscura.