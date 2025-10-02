Marcha del 2 de octubre deja 123 heridos entre policías, civiles y periodistas

Los disturbios, saqueos y enfrentamientos por la marcha conmemorativa del 57 aniversario del 2 de octubre de 1968, dejó un saldo total de 123 lesionados, entre ellos, policías, participantes en la manifestación y periodistas, así como un integrante del denominado "bloque negro" detenido.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detalló que, al cierre de las actividades y manifestaciones de este jueves, se registraron en total 123 personas lesionadas, de las cuales 94 son policías de distintas corporaciones que fueron trasladados a hospitales.

De estos, tres fueron reportados como delicados e internados para observación médica especializada debido a la gravedad de las lesiones, sufridas en el principal enfrentamiento generado en la zona de los portales del Zócalo.

Otros 29 civiles resultados con distintas lesiones. También seis periodistas y fotoperiodistas recibieron atención médica por lesiones durante su cobertura.

El Gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía capitalina integran diversos elementos de investigación, así como videos de cámaras de seguridad para identificar a los integrantes del ''Bloque Negro'', quienes este jueves provocaron disturbios, saquearon comercios en el Centro Histórico y ocasionaron lesiones a civiles y policías durante la marcha.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que a lo largo del recorrido, desde la Plaza de las Tres Culturas hasta el Zócalo, se registraron actos de vandalismo y saqueo en distintos inmuebles.

De acuerdo con los reportes, un grupo de encapuchados irrumpió en una joyería tras romper las cortinas metálicas con piedras y mazos, de donde sustrajeron varios objetos.