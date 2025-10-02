Encapuchados atacan a policías durante marcha por matanza de Tlatelolco

Videos muestran cómo los encapuchados incendiaron negocios, saquearon otros y atacaron a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Policías intentaron frenar los disturbios de los encapuchados. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

Encapuchados arrojaron petardos a los policías de la CDMX. (Foto: AFP )

Los enfrentamientos llegaron hasta el Zócalo de la CDMX. (Foto: AFP)

Como cada año, centenares de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco para conmemorar y recordar a las víctimas del pasaje histórico de represión a la juventud, perpetrado por el gobierno mexicano, encabezado por el expresidente Gustavo Díaz Ordaz.

Alrededor de las 16:00 horas, los colectivos comenzaron a prepararse para marchar hacia el Zócalo de la Ciudad de México, cuya ruta establecida era Eje Central Lázaro Cárdenas, 5 de Mayo y la Plaza de la Constitución.

Gran parte de los contingentes avanzaron conforme a lo programado y aprovecharon para exigir justicia por la desaparición de 43 los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, a 11 años de los hechos.

Algunos de los asistentes también ondearon las banderas de Palestina y exigieron el cese de los ataques y bombardeos a Gaza, así como una solicitud al gobierno mexicano para el rompimiento de relaciones con Israel.

Durante el paso de los contingentes, un grupo de aproximadamente 50 jóvenes, embozados, autodenominados “Bloque Negro”, rompió los vidrios de Plaza Tlatelolco, ubicada en la avenida Ricardo Flores Magón, así como de sucursales bancarias de Inbursa y BBVA al exterior de este mismo sitio.

También lograron ingresar a una tienda 3B que se encuentra ubicada en Eje Central Lázaro Cárdenas entre Paseo de la Reforma y Ricardo Flores Magón para vaciar los anaqueles. Rompieron la cortina de una tienda Comex donde robaron aerosoles de pintura, mismos que fueron utilizados para realizar pintas a lo largo del recorrido.

En el cruce de Eje Central y Mina, así como en la Plaza de la Constitución a la altura de los portales, grupos de anarquistas y encapuchados tuvieron un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde lanzaron petardos, bombas molotov y cohetones en contra de los uniformados.

Los enfrentamientos se extendieron hasta el Zócalo de la capital.