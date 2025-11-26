CDMX inaugura centro de voluntariado para el Mundial 2026

A 197 días de la inauguración de la copa del mundo, la mandataria capitalina explicó que los 6,000 voluntarios surgieron de un proceso en el que participaron 60 personas, entre estudiantes de distintas universidades públicas y privadas, así como habitantes de las 16 alcaldías.

Dijo que los voluntarios serán las personas que se encarguen de recibir a los turistas nacionales e internacionales y puedan ofrecer información histórica de la Ciudad de México.

“Queremos convertirnos en la mejor sede mundialista. Queremos ser la mejor sede mundialista. Y para ello, necesitamos que todas y todos, podamos trabajar de manera unificada, en este objetivo”, dijo.

La mandataria capitalina señaló que el Tec de Monterrey, campus Ciudad de México, fungirá como sede del programa de voluntariado debido a su cercanía y fácil conexión con el Estadio Azteca.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto, subrayó que en esta institución se capacitará a 6,000 personas voluntarias en temas de cultura, identidad, patrimonio y otros contenidos clave para orientar a los visitantes que llegarán a la ciudad durante el Mundial 2026.

“Nosotros nos distinguimos por ser una ciudad de corazón grande, en donde recibimos a todas las personas de todas las nacionalidades, de todas las culturas, de todas las creencias, de todas las expresiones sexuales, sin discriminación, sin racismo, sin xenofobia, sin odio y eso nos caracteriza como ciudad y frente al mundo”, aseguró.

Los 6,000 voluntarios de la FIFA para el Mundial de futbol se distribuirán por toda la Ciudad de México, así como sitios turísticos, el aeropuerto de la capital y las inmediaciones del Estadio Azteca.