Detienen a sujeto que disparó en Centro Médico de la Línea 9 del Metro

A través de imágenes compartidas en redes sociales se observa al sujeto quien porta una mochila, viste de traje sastre y sujeta el arma de fuego. Los hechos ocurrieron durante la mañana de este martes 30 de septiembre y en la grabación se observa a algunos usuarios pasar al lado del hombre armado sin percatarse de lo que ocurría.

"Esta mañana fue asegurado un hombre que portaba un arma de fuego, tras protagonizar una riña al exterior de la estación Centro Médico de la Línea 9. Al ingresar a las instalaciones, fue detenido y presentado ante la Agencia del Ministerio Público por personal de la SSC CDMX", informó el Metro a través de su cuenta en 𝕏.

A través de un comunicado, la SSC CDMX explicó que los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro informaron de un reporte de disparos en la avenida Cuauhtémoc y el Eje 3, en la colonia Roma Sur, por lo que de inmediato los efectivos acudieron al punto.

"En el lugar, un hombre solicitó su apoyo y denunció que, momentos antes, sostuvo una discusión con un sujeto en la escalera de la estación Centro Médico, del Sistema de Transporte Colectivo (STC Metro), momento en que dicha persona desenfundó un arma de fuego y disparó hacia el suelo", detalla el documento.

Un sujeto que presuntamente discutió con otro saca arma de fuego dentro del metro en centro médico línea 9 pic.twitter.com/SRUG3ioOkX — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) September 30, 2025

Los policías capitalinos ubicaron al probable responsable al que le realizaron una revisión de seguridad, en apego a los protocolos de actuación policial, tras la cual le hallaron un arma de fuego con 28 cartuchos útiles, distribuidos en tres cargadores y una identificación vigente de la una dependencia federal militar.

Arma de fuego y cartuchos que poseía el detenido por policías de la SSC CDMX. (Foto: Especial)

El implicado de 54 años de edad, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para concluir las investigaciones de los hechos y determinar su situación legal, no sin antes comunicarle sus derechos constitucionales.

La Línea 9 corre de la estación Tacubaya a Pantitlán, durante su recorrido de más de 15 kilómetros recorre las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztacalco. Cuenta con 12 estaciones que hacen correspondencia con otras Líneas del metro, tal es el caso de Centro Médico, donde ocurrieron los hechos violentos al exterior de acuerdo a las autoridades.