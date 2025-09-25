Prepa 6 de la UNAM suspende clases nuevamente por presunta amenaza de bomba

Desalojan estudiantes de Prepa 6 por presuntas amenazas de bombas

El miércoles 24 de septiembre, alrededor de las 13:00 horas se localizó una nota en uno de los baños de las instalaciones una nota que hacía referencia a la presencia de un artefacto explosivo dentro de la institución educativa.

Por ello, las autoridades del plantel, ubicado en Corina 3-P. B, de la coloni Del Carmen, en Coyoacán, revisaron todos los edificios a fin de confirmar la existencia de la bomba, bajo los protocolos en la materia y Protección Civil, liderado por equipos de la Comisión Local de Seguridad (CLS) y Bomberos de la UNAM.

La comunidad estudiantil fue desalojada para salvaguardar su seguridad. Las autoridades no encontraron evidencias de materiales que pudieran poner en riesgo la integridad de la comunidad.

Por ello, en el comunicado oficial de la dirección de la ENP 6, menciona que las actividades académicas y administrativas serían reanudadas sin contratiempos el jueves 25 de septiembre en los horarios habituales. Sin embargo, aproximadamente a las 7:00 horas, se notificó a la guardia del plantel otro mensaje en el que presuntamente a las 11:00 horas se encontarían los aparatos explosivos.

“Creyeron que la bomba de ayer era broma? Debieron escucharnos, no estamos jugando y ahora sufrirán las consecuencias a las 11 en punto encuentren las bombas”, menciona la amenaza en los baños del plantel.

(Especial)

Con ello, los estudiantes fueron evacuados nuevamente y suspendieron temporalmente las clases para realizar los protocolos de la materia y Protección Civil, nuevamente a cargo de la CLS y Bomberos de la UNAM. Nuevamente, no se encontraron evidencias de materiales explosivos.

En esta ocasión, la dirección de la ENP 6 informó que se realizarán las denuncias penales correspondetes ante las autoridades ministeriales para que inicien las investigaciones respectivas.

Las actividades académicas y administrativas serán reanudadas para el turno vespertino a las 13:40 de este jueves.

(www.prepa6.unam.mx/)

Otras falsas alarmas de explosivos en la UNAM

El 7 de abril de este año, los directivos de la Escuela Nacional Preparatoria No. 5 ‘José Vasconcelos, en la alcaldía de Tlalpan, desalojaron a la comunidad debido a una presunta alarma de bomba.

En esa ocasión, las autoridades educativas infoirmaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, donde acudieron cuerpos de emergencia y protección civil de la capital y la alcaldía.

El equipo del Agrupamiento Fuerza de Tarea de Zorros de la SSC localizó una maleta que contenía un teléfono celular conectado a un contador numérico y dos botellas con líquido azul. Sin embargo, tras realizar un análisis y pruebas, determinaron que no representaba un riesgo.

Más tarde, la alcaldía emitió un comunicado sobre el evento, resaltando la colaboración entre las dependencias, así como la actitud responsable de la comunidad educativa.