Lluvias fuertes y granizo en CDMX: el pronóstico del clima para este 25 de septiembre

Pronóstico general de este jueves

(Especial)

Se espera un ambiente cálido con cielo medio nublado a nublado. Después del mediodía se espera un incremento de nubosidad y precipitaciones que estarán acompañadas de descargas eléctricas.

Las zonas con mayor probabilidad de granizo serán el norte, centro y poniente de la ciudad. Los vientos oscilarán entre 10 y 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h.

La SGIRPC recomienda mantenerse atento a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana.

¿A qué hora hay más probabilidad de que llueva?

Las lluvias fuertes estarán presentes principalmente entre las 15:00 y las 23:00 horas.

Temperaturas y evolución del clima en 24 horas

El registro anticipa una máxima de 23 °C y una mínima de 16 °C, con un rango de precipitaciones de 15 a 29 milímetros.

La evolución por horas señala:

- 09:00 h - 18 °C.

- 12:00 h - 21 °C.

- 15:00 h - 23 °C, lluvias.

- 18:00 h - 20 °C, lluvias.

- 21:00 h - 19 °C, lluvias.

- 00:00 h - 18 °C, lluvias.

- 03:00 h - 17 °C, lluvias.

- 06:00 h - 16 °C, lluvias.

- 09:00 h - 18 °C, lluvias ligeras.

Condiciones del aire y situación del Popocatépetl

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) reportó a las 06:00 horas que la calidad del aire se encuentra en rango bueno. Entre los contaminantes monitoreados se incluyen ozono, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y dióxido de azufre.

En cuanto al volcán Popocatépetl, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) indicó que permanece en fase 2 del semáforo amarillo.