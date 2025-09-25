Lluvias fuertes y granizo en CDMX: el pronóstico del clima para este 25 de septiembre

Miles de personas se preparan para sus actividades cotidianas en la Ciudad de México. Al mismo tiempo, el pronóstico meteorológico anticipa fenómenos que podrían complicar traslados y reuniones durante gran parte de la tarde y noche.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que la jornada inició con una temperatura de 16 °C. Para el resto del día se prevén lluvias fuertes a muy fuertes, actividad eléctrica, caída de granizo y vientos con rachas de hasta 45 km/h.
Pronóstico general de este jueves
Se espera un ambiente cálido con cielo medio nublado a nublado. Después del mediodía se espera un incremento de nubosidad y precipitaciones que estarán acompañadas de descargas eléctricas.
Las zonas con mayor probabilidad de granizo serán el norte, centro y poniente de la ciudad. Los vientos oscilarán entre 10 y 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h.
La SGIRPC recomienda mantenerse atento a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana.
¿A qué hora hay más probabilidad de que llueva?
Las lluvias fuertes estarán presentes principalmente entre las 15:00 y las 23:00 horas.
Temperaturas y evolución del clima en 24 horas
El registro anticipa una máxima de 23 °C y una mínima de 16 °C, con un rango de precipitaciones de 15 a 29 milímetros.
La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) reportó a las 06:00 horas que la calidad del aire se encuentra en rango bueno. Entre los contaminantes monitoreados se incluyen ozono, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y dióxido de azufre.
En cuanto al volcán Popocatépetl, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) indicó que permanece en fase 2 del semáforo amarillo.