En octubre de 2023, el Poder Judicial de la CDMX emitió el acuerdo plenario 65-33/2023 para la modificación de los Lineamientos de Seguridad Sanitaria para la Reanudación Total de Actividades en la institución.

El documento autorizó la reanudación de las audiencias y el regreso a las actividades del personal. Sin embargo, para las personas "externas", ya sea defensores, público en general o medios de comunicación, mantuvo las medidas restrictivas.

“Con el fin de salvaguardar la salud de las personas, se exhorta al público usuario a acudir a las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México únicamente con las personas estrictamente necesarias para la diligencia o trámite que requieran”, se lee en los Lineamientos.

En el artículo 20 de la Constitución se establece que el proceso penal acusatorio y oral se debe regir bajo principios como la publicidad. El inciso B, fracción quinta del mismo artículo aclara que la publicidad solo puede restringirse en casos de excepción como: seguridad nacional, seguridad pública, protección a las víctimas o por riesgo de testigos.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la CDMX también establece que la función judicial se regirá por los principios de legalidad y honradez, accesibilidad, transparencia, "máxima publicidad" y rendición de cuentas.

"Máxima publicidad. Toda la información en posesión de los órganos públicos que integran al Poder Judicial será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones, que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática", señala la norma local.

"(Solo) cuando la publicidad afecte innecesariamente los derechos de la o el imputado, a solicitud de éste, la audiencia podrá celebrarse en privado, siempre que sea grabada y preservada en el registro, bajo reserva, hasta que no exista justificación para levantarla", agrega.

Para Alberto Woolrich, abogado penalista y constitucionalista, las medidas restrictivas se justifican por la preservación del derecho humano a la salud de jueces y el personal del Poder Judicial.

No obstante, el litigante considera que en el caso del Tribunal de la CDMX es un pretexto para violar el principio de "máxima publicidad" y no exhibir las deficiencias de algunos juzgadores o ministerios públicos.