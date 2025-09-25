Reapertura de la Línea 1 del Metro hasta Observatorio será en octubre, dice Brugada

Aunque la mandataria no precisó una fecha exacta, los plazos coinciden con los planteados por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien solicitó desde abril pasado que la fase de pruebas con trenes de la Línea 1 comenzara entre finales de agosto y principios de septiembre, para concluir con las obras y puesta en marcha para el último trimestre del año.

El anuncio lo dio a conocer Clara Brugada durante la entrega de vales Mercomuna en el Zócalo de la Ciudad de México, quien destacó que la actual administración está impulsando proyectos para mejorar la movilidad en las periferias con el Cablebús, así como mejoras en el transporte concesionado y público.

“Entonces, tenemos un gran programa de movilidad. Y vamos a seguir apoyando y renovando el Metro. El próximo mes se abrirá por fin la Línea 1; llegará a Observatorio” señaló ante centenares de personas en la plaza de la constitución.

Más tarde, la Jefa de Gobierno fue cuestionada por periodistas sobre la reapertura de la Línea 1 del Metro. Brugada no ofreció una fecha específica, pues argumentó que aún se encuentra en la fase de pruebas férreas, de sistemas de rodamiento, eléctricos y de instalaciones fijas.

La mandataria consideró importante la reapertura total, ya que, como parte de la renovación del Sistema de Transporte Colectivo (STC), la siguiente línea que será intervenida será la 3, cuya ruta va de Indios Verdes a Universidad, una de las más usadas y saturadas–. Las obras comenzarán en 2026.

Anuncian cierre anticipado de servicio

El Sistema de Transporte Colectivo Metro anunció que durante tres fines de semana la Línea 1 concluirá su servicio a las 22 horas para realizar las pruebas del Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC), previo a la apertura del tramo Juanacatlán - Observatorio.

El organismo detalló que la Línea 1 del Metro concluirá a las 22 horas los días

Sábado 27 y domingo 28 de septiembre

Sábado 4 y domingo 5 de octubre

Sábado 11 y domingo 12 de octubre

Esta modificación en el horario implica que los últimos trenes saldrán de las terminales Pantitlán y Chapultepec a las 21:30 horas.

Una tardada reapertura

En abril de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de gobierno, Clara Brugada, pusieron en operación cuatro estaciones de la Línea 1 del Metro: Cuauhtémoc, Insurgentes, Sevilla y Chapultepec, con lo que se completó el 85% de la ruta.

Luego de distintos retrasos y aperturas en pequeños tramos, solo quedaron pendientes las estaciones: Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.

Durante el acto oficial, la presidenta Claudia Sheinbaum comprometió a Andrés Lajous, director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario y exsecretario de movilidad de la Ciudad de México, concluir este mismo año la Línea 1 del Metro.

“Le voy a pedir a Andrés (Lajous) que nos dé una fecha. –A ver, vamos a poner… terminada para pruebas– finales de agosto, principios de septiembre. Entonces, iniciamos las pruebas, vamos a decir en: finales de agosto, septiembre, para poder inaugurar este mismo año hasta la estación Observatorio” dijo la jefa del ejecutivo federal.

Desde mediados de agosto se dieron a conocer imágenes del avance de las obras de la estación observatorio del Metro, que formará parte del centro multimodal de esta zona de la Ciudad de México, ya que además albergará la estación del mismo nombre del Tren El Insurgente.

En estas imágenes que nos compartió un seguidor anónimo que apreciamos mucho su aportación, podemos ver la llegada de este material rodante a la terminal, donde la vía ya se encuentra energizada hasta este punto.



El Tren El Insurgente también ya comenzó con fases de pruebas entre la estación Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio, las cuales también se espera que estas sean puestas en marcha a la par del tramo restante de la Línea 1 del Metro.

En un inicio, la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinhaum se comprometió a la renovación total de la línea para agosto de 2023, dos años más tarde, quedará concluida.