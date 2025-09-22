¿Quién es Sandra Cuevas, la exalcaldesa de Cuauhtémoc envuelta en escándalos y acusaciones?

Relación con “El Choko”

Recientemente, Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, negó tener vínculos con la delincuencia organizada pese a su relación sentimental con Alejandro Gilmare Mendoza, alias “El Choko”, vinculado a proceso por liderar “La Chokiza”, grupo dedicado a la extorsión en CDMX y Estado de México.

Cuevas explicó que conoció a Gilmare Mendoza en un concierto en Tlatelolco en marzo de 2024 y que su relación fue breve, limitada a unas diez reuniones. Aseguró no tener conocimiento de sus actividades ilícitas: “Mi relación con él fue efímera, para mí fue algo más, no fue nada importante”, dijo, y agregó que no buscó conocer sus organizaciones ni movimientos.

La polémica aumentó tras la detención de “El Choko” el 10 de septiembre en Ecatepec y su traslado al penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Confirmó relación con Alejandro Gilmare Mendoza, alias “El Choko”, pero negó conocer sus actividades ilícitas. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro )

¿Cuántos años tiene y dónde nació?

La empresaria y política mexicana Sandra Xantall Cuevas Nieves nació el 25 de mayo de 1986, por lo que actualmente tiene 39 años. Es originaria del barrio de Coltongo, en Azcapotzalco.

¿Qué estudió Sandra Cuevas?

Según información proporcionada por la propia exalcaldesa, Cuevas Nieves estudió comercio internacional en la Universidad del Valle de México (UVM) y cuenta con maestría y doctorado en el Centro de Estudios Jurídicos.

Además, completó diplomados en mercados asiáticos en la UVM y en comercio exterior, lo que le permitió realizar viajes de prácticas a Hong Kong, Shanghái, Beijing, Panamá, Canadá y Estados Unidos.

En junio de 2024, Cuevas compartió que estaba trabajando en su tesis de doctorado en Derecho, acompañando la publicación con una foto de cuadernos, útiles escolares y un libro de El arte de la guerra de Sun Tzu, imagen que generó burlas en redes sociales.

Nació el 25 de mayo de 1986 en el barrio de Coltongo, Azcapotzalco, y actualmente tiene 39 años. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )

¿A qué partido político pertenece?

Sandra Cuevas ha dejado de pertenecer a los partidos tradicionales desde que no recibió respaldo ni para la candidatura a la Jefatura de Gobierno de CDMX en 2024 ni para la reelección en su alcaldía, lo que provocó un distanciamiento con las fuerzas de oposición y reforzó su conflicto con Morena.

En 2018, a través de su cuenta de X (antes Twitter), expresó su apoyo al proyecto del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y existen imágenes de ella acompañada de militantes morenistas como Cuitláhuac García, exgobernador de Veracruz, y Mario Delgado, expresidente de Morena y hoy titular de la Secretaría de Educación Pública; sin embargo, la relación con el partido no prosperó.

Actualmente, no está afiliada a ningún partido político. Llegó a la alcaldía de la mano del PRD, partido que hoy prácticamente ha desaparecido del mapa político. En 2024 se unió a Movimiento Ciudadano para intentar un lugar en el Senado; sin embargo, no obtuvo los votos necesarios en la fórmula que compartía con Alejandra Barrales, quien sí accedió al Congreso. Tras esto, Cuevas se alejó del partido naranja.

En agosto de 2024, anunció su hartazgo con los partidos tradicionales y dio a conocer la creación de su propia organización política bajo el nombre Por la Familia y la Seguridad de México, con la intención de convertirla en partido formal para las elecciones intermedias de 2027.

Ha pasado por distintos partidos políticos: PRD, Movimiento Ciudadano y actualmente no tiene afiliación. (IECM)

Su papel como empresaria

En marzo pasado, Sandra Cuevas presentó 10 marcas propias en sectores como dulcería, viajes, gimnasio, galería de arte y souvenirs. Todas llevan su nombre, por ejemplo Mezcal Sandra Cuevas, Gimnasio Sandra Cuevas y Galería de Arte Sandra Cuevas. Según la exalcaldesa, los proyectos buscan generar empleos, impulsar el crecimiento económico y respaldar su proyecto político.

Años antes, Cuevas ya tenía negocios dedicados a la venta de dulces, la producción de eventos masivos y la instalación de pistas de hielo en distintas demarcaciones de la Ciudad de México.

¿Por qué fue destituida como alcaldesa?

Sandra Cuevas fue suspendida temporalmente como alcaldesa el 14 de marzo de 2022 debido a un proceso penal en su contra por abuso de autoridad, robo y discriminación contra dos policías auxiliares de la Ciudad de México.

El conflicto se originó tras un altercado con los agentes durante la regulación de la venta informal en el centro histórico, en el que fueron agredidos verbal y físicamente, retenidos, despojados de sus radios y grabados por personal que actuaba bajo órdenes de la entonces alcaldesa.

Cuevas negó las acusaciones, atribuyéndolas a rivalidades políticas con Morena, y fue reincorporada al cargo después de ofrecer disculpas públicas y llegar a un acuerdo con las víctimas.

Su estilo directo y controvertido en la alcaldía y su actividad empresarial siguen manteniéndola en el centro del debate público. (Foto: Sandra Cuevas)

Principales polémicas de Sandra Cuevas

A lo largo de su carrera política, Cuevas ha estado involucrada en varias controversias que generaron atención mediática y críticas por su estilo de gestión y decisiones:

Rótulos callejeros (mayo 2022): eliminó rótulos en puestos callejeros y los reemplazó por una franja azul con el logo de la alcaldía, medida criticada como autoritaria por grupos sociales y opositores.

Lanzamiento de dinero (marzo 2022): contraprogramó una protesta vecinal con un acto desde un balcón, lanzando pelotas de plástico con billetes de 500 pesos, generando críticas y acusaciones de montaje político.

Conflicto con Claudia Sheinbaum (enero 2023): se le impidió el acceso a oficinas de Desarrollo Social y Bienestar debido a publicidad en contra de la entonces jefa de Gobierno; Cuevas presentó denuncia formal contra el Contralor involucrado.

Sus polémicas incluyen la sustitución de rótulos callejeros en la alcaldía Cuauhtémoc. (Pintura Fresca en el Instagram pinturafresca.mx)

Operativo con motosierra (julio 2023): retiró pérgolas ilegales en restaurantes y mobiliario de puestos ambulantes con una motosierra, lo que generó críticas sobre su método y estilo de actuación.

Remociones en la alcaldía: lideró operativos para retirar elementos y establecimientos que no cumplían regulaciones locales, provocando controversia por su enfoque directo.

Sandra Cuevas sigue siendo un personaje polémico, cuya actividad pública y empresarial continúa generando atención y debate, pese a no ocupar un cargo oficial.