CDMX

Rodada de Sandra Cuevas termina con motos en el corralón y un detenido en CDMX

En la rodada organizada por la exalcaldesa de Cuauhtémoc una persona fue atropellada.
dom 31 agosto 2025 08:52 PM
rodada-sandra-cuevas.jpg
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX llevó al corralón 70 motocicletas y un razer en la rodada convocada por Sandra Cuevas, a la cual asistieron unas 150 personas con 120 vehículos, informó la dependencia.

La rodada para motociclistas en el Monumento a la Revolución convocada por Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, tuvo como saldo 70 vehículos llevados al corralón y un motociclista detenido este domingo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina informó la detención de un conductor por atropellar a una persona que pasaba por la Avenida Insurgentes, casi esquina con Antonio Caso, pues el motociclista intentaba escapar de los policías ya que no contaba con la documentación para circular.

A la par, 70 motociclista más un razer –vehículo utilizado por Sandra Cuevas en varias ocasiones- fueron remitidos a un depósito vehicular

"Debido a que varios de los tripulantes no portaban casco y otros no tenían la documentación correspondiente", informó la SSC en un comunicado.

Sandra Cuevas reaparece y anuncia que va por la jefatura de Gobierno con un nuevo partido
CDMX

Sandra Cuevas quiere su propio partido para competir por Jefatura de Gobierno

Sandra Cuevas gobernó la alcaldía Cuauhtémoc de 2021 a 2024 como candidata de la alianza opositora de PAN, PRI y PRD, sin embargo, rompió con estos partidos tras no permitirle competir por la candidatura a la Jefatura de Gobierno.

La exalcaldesa recién anunció su intención de crear un nuevo partido llamado México Nuevo con miras a las elecciones intermedias de 2027 y aseguró que de lograrlo se lanzará como candidata a jefa de Gobierno en 2030.

Ciudad de México Sandra Cuevas

