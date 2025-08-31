Rodada de Sandra Cuevas termina con motos en el corralón y un detenido en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina informó la detención de un conductor por atropellar a una persona que pasaba por la Avenida Insurgentes, casi esquina con Antonio Caso, pues el motociclista intentaba escapar de los policías ya que no contaba con la documentación para circular.

A la par, 70 motociclista más un razer –vehículo utilizado por Sandra Cuevas en varias ocasiones- fueron remitidos a un depósito vehicular

"Debido a que varios de los tripulantes no portaban casco y otros no tenían la documentación correspondiente", informó la SSC en un comunicado.

Sandra Cuevas gobernó la alcaldía Cuauhtémoc de 2021 a 2024 como candidata de la alianza opositora de PAN, PRI y PRD, sin embargo, rompió con estos partidos tras no permitirle competir por la candidatura a la Jefatura de Gobierno.

La exalcaldesa recién anunció su intención de crear un nuevo partido llamado México Nuevo con miras a las elecciones intermedias de 2027 y aseguró que de lograrlo se lanzará como candidata a jefa de Gobierno en 2030.