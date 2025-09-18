Sandra Cuevas niega vínculo con crimen organizado y acepta relación con "El Choko"

Las declaraciones se dieron luego de que circularan fotografías en las que Cuevas aparece junto al presunto líder de “La Chokiza”, grupo delictivo dedicado a la extorsión y el cobro de piso en la Ciudad de México y el Estado de México. La polémica aumentó tras la detención de "El Choko" el pasado 10 de septiembre en Plaza Las Américas, en Ecatepec, y su posterior traslado al penal de Máxima Seguridad de El Altiplano.

En conferencia de prensa, la exalcaldesa aclaró que conoció a Gilmare Mendoza en un concierto realizado en Tlatelolco en marzo de ese año y que su relación fue breve, pues se vieron únicamente en alrededor de diez ocasiones, pues aseveró nunca tuvo conocimiento de las actividades ilícitas del ahora vinculado a proceso detenido.

“Mi relación con él (El Choko) fue efímera, para mí fue algo efímero, fue una relación más, no fue nada importante. Él buscaba ser mediático, él buscaba estar cerca de Sandra Cuevas” aseguró en una rueda de prensa desde su galería de arte en la colonia Anzures.

Sandra Cuevas consideró que sostuvo una relación sentimental con "El Choko" porque tenia la impresión de que era una persona que no tenía conflictos con la ley, además porque mostró cercanía con personas famosas y políticos, sin ofrecer mayores detalles.

“Yo no conocía sus organizaciones o movimientos en el Estado de México, no me interesaba conocerlo. A mi no me dio tiempo de conocerlo porque lo vi tan solo unas veces” aseguró.

Vinculan a proceso a "El Choko"

Un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, vinculó a proceso a Alejandro Gimare Mendoza, “El Choko”, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con fines de secuestro.

La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que la vinculación a proceso la obtuvo luego de que el Ministerio Público Federal aportara datos de prueba basados en testimonios anónimos que referían las actividades delictivas a las que se dedicaba la organización criminal "La Chokiza", la cual lidera Alejandro Gilmare.

A pesar de que la defensa de "El Choko" intentó solicitar la no vinculación a proceso, el juez ordenó la prisión preventiva, la cual deberá cumplir en el penal del Altiplano y dio cinco meses de plazo para la investigación complementaria.