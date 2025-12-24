Hoy No Circula 24 de diciembre 2025: autos que no pueden salir en CDMX y Edomex en Nochebuena

Si planeas usar tu coche este miércoles 24 de diciembre en la Ciudad de México o el Estado de México, conviene que revises dos veces si puedes salir a la calle. El programa Hoy No Circula funcionará con normalidad y no respetarlo puede salirte caro.
Recuerda que se trata del miércoles de Nochebuena, un día en que el tránsito en el Valle de México se vuelve más pesado. Muchas personas se movilizan para compras de última hora o cierre de actividades laborales antes de las fiestas, así que la paciencia y la planificación serán clave.
Además, desde el 1 de julio de 2025, el programa también se aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con hologramas 1 y 2. En estas zonas, las multas comenzarán a cobrarse a partir del 1 de enero de 2026.
Multas por incumplimiento
Circular en un día restringido puede costarte entre 20 y 30 UMA, equivalentes a 2,262 y 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que levante la infracción.
Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.
-Revisa los reportes de calidad del aire.
-Mantente atento a posibles contingencias ambientales que puedan modificar las restricciones.
Respetar el Hoy No Circula no solo te ayuda a evitar multas: también contribuye a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de salir, confirma si puedes circular. Tu bolsillo —y el ambiente— te lo van a agradecer.