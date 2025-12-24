Publicidad

CDMX

Hoy No Circula 24 de diciembre 2025: autos que no pueden salir en CDMX y Edomex en Nochebuena

Las autoridades recomiendan consultar el calendario oficial y los reportes de calidad del aire antes de salir a la calle para evitar sanciones y retrasos.
mié 24 diciembre 2025 03:03 AM
Hoy No Circula
El Hoy No Circula limita la circulación de vehículos según hologramas, engomado y terminación de placas para mejorar la calidad del aire. (YURI CORTEZ/AFP)

Si planeas usar tu coche este miércoles 24 de diciembre en la Ciudad de México o el Estado de México, conviene que revises dos veces si puedes salir a la calle. El programa Hoy No Circula funcionará con normalidad y no respetarlo puede salirte caro.

Recuerda que se trata del miércoles de Nochebuena, un día en que el tránsito en el Valle de México se vuelve más pesado. Muchas personas se movilizan para compras de última hora o cierre de actividades laborales antes de las fiestas, así que la paciencia y la planificación serán clave.

¿Qué autos no pueden circular hoy?

Según el calendario oficial , este miércoles deben suspender su circulación:

-Vehículos con holograma 1 o 2

-Autos con engomado rojo

-Placas que terminan en 3 o 4

La restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas, por lo que si tu coche cumple alguna de estas características, lo más recomendable es dejarlo en casa.

Hoy No Circula miercoles
Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Quiénes sí pueden circular?

Podrán circular sin problemas:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4

¿Doble Hoy No Circula?

No se activará el Doble Hoy No Circula este miércoles, ya que no hay contingencia ambiental en el Valle de México. El programa opera de forma habitual.

¿Dónde aplica la medida?

El Hoy No Circula se aplica en:

Ciudad de México

Las 16 alcaldías

Estado de México, en los siguientes 18 municipios:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025, el programa también se aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con hologramas 1 y 2. En estas zonas, las multas comenzarán a cobrarse a partir del 1 de enero de 2026.

Multas por incumplimiento

Circular en un día restringido puede costarte entre 20 y 30 UMA, equivalentes a 2,262 y 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que levante la infracción.

Recomendaciones para automovilistas

Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.

-Revisa los reportes de calidad del aire.

-Mantente atento a posibles contingencias ambientales que puedan modificar las restricciones.

Respetar el Hoy No Circula no solo te ayuda a evitar multas: también contribuye a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de salir, confirma si puedes circular. Tu bolsillo —y el ambiente— te lo van a agradecer.

