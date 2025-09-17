CDMX creará comité especial de donativos para víctimas de la explosión en Iztapalapa

Este organismo estará integrado por representantes de la ONU, la UNAM, la Cruz Roja, la sociedad civil, empresarios y personalidades reconocidas, con la coordinación de la Secretaría de Bienestar de la capital.

“No solo es una ayuda de un momento, sino un respaldo para las consecuencias a largo plazo que enfrentarán las familias”, dijo.

"Queremos que en estos días se pueda construir este comité y pronto podamos tener ya información de cómo se puede apoyar y, sobre todo, pues donaciones económicas que muchos en verdad hemos recibido peticiones sobre las maneras de cómo poder apoyar", apuntó Brugada.

La jefa de gobierno reiteró además el compromiso de su administración con los familiares y personas afectadas para garantizar la reparación integral del daño en cada caso.

"Vamos y estamos trabajando para garantizar que haya justicia y que no tengamos problemas. En este sentido estamos exigiendo reparación integral del daño en cada caso y como sabemos pues es la Fiscalía la responsable de este tema y por nuestra parte estaremos haciendo todo para que esto se cumpla también", comentó.

Clara Brugada adelantó además que el próximo lunes el gobierno de la ciudad presentará una propuesta para concretar mecanismos que garanticen seguridad en las vialidades de la Ciudad de México, sin descartar que se contemplen normas para el transito de pipas y de vehículos con cargas preligrosas.

En cuanto a la investigación, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que la pipa de gas involucrada en el accidente provenía de Tuxpan, Veracruz, y se dirigía a una gasera en Tláhuac.

La fiscal Bertha María Alcalde Luján detalló que el percance ocurrió al incorporarse a la autopista México-Puebla, donde el vehículo perdió el control y se volcó. El impacto provocó una fractura de 40 centímetros en el contenedor de gas, lo que generó la fuga y posterior explosión.

La Fiscalía precisó que el conductor de la pipa falleció este fin de semana, sin embargo dijo que la investigación penal continuará para determinar responsabilidades de la empresa.

"Quiero ser muy enfática, más allá del fallecimiento del conductor. La investigación y la causa penal continúan. En este momento nuestro objetivo es establecer con claridad qué responsabilidad corresponde a cada uno de los actores relacionados con este terrible incidente. En otras cosas se investiga las condiciones operativas y cumplimiento de la normatividad por parte de la empresa. Con base en estos elementos impulsaremos un proceso penal en el que se priorice la reparación integral del daño para todas las víctimas, lo más pronto posible", dijo la fiscal Alcalde Luján.

Dijo además que, hasta el momento, la compañía ya presentó cuatro pólizas de seguro vigentes y manifestó su disposición para aportar recursos propios a fin de garantizar la reparación integral del daño.