Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

CDMX creará comité especial de donativos para víctimas de la explosión en Iztapalapa

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México detalló que el comité se encargará de administrar las donaciones económicas que se brinden a las familias y víctimas de la explosión en Iztapalapa.
mié 17 septiembre 2025 03:33 PM
Brugada en conferencia seguridad CDMX
Clara Brugada Molina, jefa del Gobierno de la Ciudad, garantizó que buscará la reparación integral del daño de las víctimas de la explosión de la pipa de gas LP ocurrida en Iztapalapa.

El Gobierno de la Ciudad de México informó este miércoles sobre los avances en la atención a las víctimas de la explosión de una pipa de Gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre, y anunció la creación de un comité especial para recibir y administrar donativos solidarios destinados a las familias afectadas.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, detalló que como respuesta a la solidaridad ciudadana, que desde los primeros días manifestó su disposición de apoyar económicamente a los afectados, se creará dicho comité, el cual se encargará de administrar las donaciones.

Publicidad

Este organismo estará integrado por representantes de la ONU, la UNAM, la Cruz Roja, la sociedad civil, empresarios y personalidades reconocidas, con la coordinación de la Secretaría de Bienestar de la capital.

“No solo es una ayuda de un momento, sino un respaldo para las consecuencias a largo plazo que enfrentarán las familias”, dijo.

"Queremos que en estos días se pueda construir este comité y pronto podamos tener ya información de cómo se puede apoyar y, sobre todo, pues donaciones económicas que muchos en verdad hemos recibido peticiones sobre las maneras de cómo poder apoyar", apuntó Brugada.

La jefa de gobierno reiteró además el compromiso de su administración con los familiares y personas afectadas para garantizar la reparación integral del daño en cada caso.

"Vamos y estamos trabajando para garantizar que haya justicia y que no tengamos problemas. En este sentido estamos exigiendo reparación integral del daño en cada caso y como sabemos pues es la Fiscalía la responsable de este tema y por nuestra parte estaremos haciendo todo para que esto se cumpla también", comentó.

Clara Brugada adelantó además que el próximo lunes el gobierno de la ciudad presentará una propuesta para concretar mecanismos que garanticen seguridad en las vialidades de la Ciudad de México, sin descartar que se contemplen normas para el transito de pipas y de vehículos con cargas preligrosas.

Lee más:

aseguradoras-responden-explosion-la-concor
CDMX

Cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa sube a 25

En cuanto a la investigación, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que la pipa de gas involucrada en el accidente provenía de Tuxpan, Veracruz, y se dirigía a una gasera en Tláhuac.

La fiscal Bertha María Alcalde Luján detalló que el percance ocurrió al incorporarse a la autopista México-Puebla, donde el vehículo perdió el control y se volcó. El impacto provocó una fractura de 40 centímetros en el contenedor de gas, lo que generó la fuga y posterior explosión.

La Fiscalía precisó que el conductor de la pipa falleció este fin de semana, sin embargo dijo que la investigación penal continuará para determinar responsabilidades de la empresa.

"Quiero ser muy enfática, más allá del fallecimiento del conductor. La investigación y la causa penal continúan. En este momento nuestro objetivo es establecer con claridad qué responsabilidad corresponde a cada uno de los actores relacionados con este terrible incidente. En otras cosas se investiga las condiciones operativas y cumplimiento de la normatividad por parte de la empresa. Con base en estos elementos impulsaremos un proceso penal en el que se priorice la reparación integral del daño para todas las víctimas, lo más pronto posible", dijo la fiscal Alcalde Luján.

Dijo además que, hasta el momento, la compañía ya presentó cuatro pólizas de seguro vigentes y manifestó su disposición para aportar recursos propios a fin de garantizar la reparación integral del daño.

Publicidad

Autoridades buscan familiares de dos víctimas

De acuerdo con el último reporte, hasta el momento suman 20 personas fallecidas –18 adultos y dos menores de edad–, mientras que 31 continúan hospitalizadas en 10 centros médicos de la capital; 16 de ellas están en estado muy grave, mientras que 33 ya fueron dadas de alta.

Entre los casos más delicados se encuentra el de una menor de dos años que fue trasladada a un hospital en Galveston, Texas, para recibir atención especializada por quemaduras graves.

Las autoridades capitalinas detallaron que, además de la atención médica, se entregaron 53 apoyos emergentes a familias de lesionados y fallecidos, se instalaron comedores emergentes que distribuyen más de 3,900 raciones de alimentos y se habilitaron carpas de descanso, kits de higiene, cobijas y apoyo en gestiones funerarias.

Asimismo, se bridaron más de 700 atenciones de salud mental, incluidas terapias de tanatología y contención emocional para familiares y sobrevivientes

Autoridades capitalinas reconocieron que hasta el momento se sabe que cuatro personas en situación de calle posiblemente resultaron lesionadas, de las cuales dos ya fueron identificadas por sus familiares, mientras que otras dos permanecen en calidad de desconocidas.

Te puede interesar:

Explosión de pipa en Iztapalapa revela fallas en seguros y un vacío regulatorio que inquieta al sector
Empresas

Explosión de pipa en Iztapalapa evidencia vacíos en seguridad del gas LP

De acuerdo con la fiscal, las personas víctimas que permanecen en calidad de desconocidas son un hombre fallecido y una mujer en estado crítico.

La persona fallecida se trata de un hombre de entre 40 y 50 años, de 1.64 m de estatura. Complexión mediana, cabello castaño corto, piel moreno claro y con nariz aguileña. Ingresó sin prendas ni pertenencias y con el nombre probable de Gilberto Arón o Arón Gustavo Hernández López, de acuerdo con la información preliminar.

Por otro lado, la persona en estado crítico se trata de una mujer de entre 15 y 25 años que se encuentra en el Hospital General Magdalena de la Salinas en la alcaldía Gustavo a Madero, de la que se tiene la hipótesis de identidad como Giovana, con señas particulares de una cicatriz vertical por cesárea y tatuajes: uno de un corazón atravesado por una rosa en color negro en la espalda baja; otro con forma de pulsera tipo greca con una escritura manuscrita en el antebrazo derecho y un tatuaje más tipo pulsera de corazones en el tobillo izquierdo.

Publicidad

Tags

Alcaldía Iztapalapa Clara Brugada

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad