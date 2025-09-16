CDMX arrastra tragedias con pipas y vehículos de carga

Tan solo el primer trimestre de este año sumaron 34 muertes por incidentes de tránsito con vehículos de carga, de acuerdo con los reportes publicados por la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Una de las mayores tragedias fue la explosión del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, registrada el 29 de enero de 2015. El siniestro ocurrió cuando la pipa abastecía el hospital de gas LP, pero una fuga en la manguera usada para depositar el combustible -causada por no asegurar la válvula de seguridad- provocó la detonación.

En este incidente murieron ocho personas y 73 más resultaron heridas, además de provocar el colapso de parte del hospital. la clínica fue reconstruida y abierta al público siete años después, en noviembre de 2022.

El 21 de marzo de 2019, dos pipas explotaron en Milpa Alta, en el pueblo de San Antonio Tecómitl, donde seis personas resultaron heridas. Los vehículos de carga de gas LP se encontraban en un predio usado como estacionamiento para este tipo de unidades.

En febrero de 2021 se registró la explosión de uno de estos vehículos frente al Mercado de Jamaica, cuando abastecía a un local. El incidente dejó ocho personas heridas y unas 700 personas que vivían alrededor del mercado de abasto fueron desalojadas temporalmente.

Claudia Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó que se requería de una mayor supervisión sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad para la operación de pipas de gas LP, por lo que se trabajaría para ello junto al Gobierno federal.

"Me parece que lo que se requiere aumentar es la vigilancia en su operación, no creo que sea tanto la normatividad como el garantizar la seguridad de su transporte principalmente", dijo Sheinbaum, hoy presidenta de México.

El 18 de noviembre de 2022, de nuevo en Milpa Alta, dos pipas de gas LP explotaron mientras se encontraban dentro de un corralón donde también se guardaban camiones de la Ruta 30. Aunque no se registraron fallecimientos, vecinos de las viviendas cercanas fueron desalojados ante el incendio, pues cerca se encontraba una gasolinera.

El 26 de mayo de 2025 una pipa de Pemex con capacidad para 31,500 litros de gasolina se impactó contra una de las columnas del segundo piso del Anillo Periférico en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

En el incidente se derramaron alrededor de 20,000 litros de combustible, sin embargo, el operativo implementado por el Heroico Cuerpo de Bomberos y autoridades evitó que se produjera un incendio.

Explosión en La Concordia

El exceso de velocidad con el que circulaba la pipa de gas es la probable causa del incidente en el puente La Concordia, registrado el pasado 10 de septiembre, informó la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

El tanque al volcarse sufrió una fractura de unos 40 centímetros en el casquete por el impacto contra un muro y en el pavimento, de acuerdo con la funcionaria.

Por su parte la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que se trabajará en un protocolo para reducir riesgos ante la operación de este tipo de vehículos, el cual será elaborado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), junto a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).