Hoy No Circula viernes 12 de septiembre 2025: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Autos que no circulan este viernes

La restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas y afecta a los vehículos con las siguientes características:

-Engomado azul o terminación de placa 9 o 0.

-Holograma 1 o 2.

Si tu automóvil entra en esta categoría, lo más recomendable es dejarlo en casa para evitar sanciones.

Restringen la circulación de vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0. (Came)

Vehículos que sí pueden circular

Quedan exentos de la medida:

-Autos con holograma 0 o 00.

-Vehículos eléctricos o híbridos.

-Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado azul ni terminación 9 o 0.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Este viernes no hay contingencia ambiental, por lo que la restricción se mantiene en su modalidad regular.

Dónde aplica la medida

El programa Hoy No Circula está vigente en:

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

Desde el 1 de julio, la medida también se aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con holograma 1 y 2. Sin embargo, las multas en estas zonas comenzarán a aplicarse hasta enero de 2026.

Multas: cuánto te puede costar no respetar la medida

No cumplir con el Hoy No Circula puede salir caro. Los infractores pueden recibir una sanción de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2025, cada UMA vale 113.14 pesos, lo que coloca la multa entre 2,262 y 3,394 pesos, según determine la autoridad.

Consejos para evitar problemas y sanciones

Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.

Revisa el reporte de calidad del aire del día.

Planea tus traslados con anticipación para evitar contratiempos.

Verifica si hoy te toca quedarte en casa según el engomado y terminación de placa de tu auto.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo evita sanciones: también ayuda a mejorar la calidad del aire en el Valle de México, beneficiando a todos los habitantes de la región.

