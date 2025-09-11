Ana Daniela Barragán, alumna de la UNAM, murió por explosión de pipa en CDMX

La Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, donde estudiaba Ana, lamentó la noticia y envió sus condolencias a la familia.

¿Qué pasó con Ana Daniela en Iztapalapa?

La joven, de 19 años, era estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La última vez que se comunicó con su familia fue durante la tarde del miércoles 10 de septiembre, minutos antes de la explosión.

Después del estallido, un elemento de Protección Civil de la capital halló el celular de Barragán entre los restos. Un video que circula en redes muestra cómo el funcionario se comunicó con la familia de la joven, a pesar de que el celular estaba prácticamente derretido por el fuego.

La familia buscó en hospitales durante las primeras horas, hasta que autoridades les notificaron sobre la existencia de un cuerpo que respondía a las características de la joven desaparecida.

Seres queridos de Ana Daniela se sometieron a las pruebas de ADN, las cuales finalmente confirmaron su deceso.

Hasta el momento, autoridades han confirmado la muerte de ocho personas tras el estallido de la pipa en Iztapalapa.