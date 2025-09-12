Alumnos despiden a su profesor Eduardo Noé García Morales, fallecido por explosión de la pipa

Con lágrimas y voces entrecortadas, los alumnos y exalumnos organizaron porras en su honor y colocaron veladoras, fotografías y mensajes escritos en cartulinas donde recordaron al profesor de matemáticas, a quien describieron como alguien “buena onda”, siempre atento al bienestar de sus alumnos, dentro y fuera del plantel.

Organizan porras al “profe Noé” como le decían de cariño pic.twitter.com/nlF8GJqU51 — Expansión Política (@ExpPolitica) September 11, 2025

Un maestro que dejó huella

Eduardo Noé García Morales, de 55 años, era profesor de matemáticas en la preparatoria 327 “Quetzales”, en San Vicente Chicoloapan, Estado de México. Cada tarde, después de terminar su jornada en ese plantel, se dirigía a su segundo empleo, la Escuela Secundaria Técnica 53, en Santa Cruz Meyehualco.

Desde la #SEP lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del maestro Eduardo Noé García Morales. Nuestras más sinceras condolencias a familiares y seres queridos.



Descanse en paz. pic.twitter.com/fFaavdC3Av — SEP México (@SEP_mx) September 11, 2025

El camino obligado entre ambos trabajos lo llevaba a pasar por debajo del Distribuidor Vial de La Concordia, fue allí donde la tragedia lo alcanzó.

De acuerdo con los reportes médicos, Eduardo Noé aún llegó con vida a la clínica del IMSS en Los Reyes, La Paz; sin embargo, dada la gravedad de las quemaduras que sufrió por la explosión, falleció alrededor de las 20:00 horas de ese mismo miércoles.

La noticia de su muerte se difundió con rapidez en redes sociales y grupos de mensajería, donde colegas, alumnos y exalumnos compartieron mensajes de despedida.

“Gracias profesor por enseñar y por hacernos querer la materia que daba con tanta dedicación, por tenernos paciencia, hacernos reír y aconsejarnos”, escribió en sus redes sociales Joana Acosta, exalumna de la secundaria 53, generación 2016-2018, quien acompañó el mensaje con la imagen de una paloma blanca.

La joven asegura que los números y las matemáticas no eran lo suyo, sin embargo, las clases del profesor Noé eran peculiares ya que de un chiste o alguna anécdota graciosa podía hacer entender la materia.

“Era una persona de gran corazón, siempre se acercaba a uno y empezaba a bromear Y siempre fue muy gentil y muy generoso”, expresó la joven.

José Miguel, exalumno del profesor de matemáticas, decidió no acudir a sus clases de preparatoria en la UNITEC Los Reyes y llegar a la escuela secundaria 53 completamente vestido de negro en señal de luto.

Con los ojos hinchados y visiblemente afectado por la pérdida, el joven aseguró que el maestro marcó su pasó por la escuela.

“Siento tristeza, depresión por lo que pasó, pero pega más porque la explosión afectó a una persona a la que conozco y quisimos como alumnos”, afirmó.