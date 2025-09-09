Publicidad

CDMX

¿Qué es el holograma E para evitar el Hoy No Circula Sabatino y las contingencias en CDMX y Edomex?

La constancia fomenta el uso de vehículos más limpios, facilita la movilidad y contribuye a mejorar la calidad del aire en la región.
mar 09 septiembre 2025 04:55 PM
Con este holograma los autos pueden salir durante el Hoy no circula sabatino en CDMX y Edomex
El Hoy No Circula limita vehículos en el Valle de México, pero el holograma E exenta a ciertos autos.

El programa Hoy No Circula es uno de los que más preocupa a los automovilistas del Valle de México. Sin embargo, algunos hologramas exentan a determinados vehículos de la restricción, incluso en el caso del Hoy No Circula sabatino o del Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental, como ocurre con los autos que cuentan con la constancia E.

Esta constancia permite que los automovilistas circulen las 24 horas del día, los 365 días del año, por lo que se trata de uno de los documentos más solicitados. Sin embargo, no está disponible para todo el público.

¿Qué es el holograma E?

El holograma E, también llamado Constancia E, exenta a ciertos vehículos de las restricciones del programa Hoy No Circula y de las contingencias ambientales en el Valle de México. La medida busca mejorar la calidad del aire e incentivar el uso de vehículos con bajas emisiones.

Se otorga gratuitamente a propietarios de vehículos eléctricos e híbridos del Estado de México, incluyendo los siguientes:

-Vehículos eléctricos: su única fuente de propulsión es la electricidad. Vigencia permanente.

-Híbridos eléctricos (HEV): usan electricidad para propulsarse en periodos de baja demanda; el motor de combustión entra solo cuando se requiere más potencia. Vigencia de 8 años, renovable.

-Híbridos enchufables (PHEV): funcionan igual que los HEV, pero su batería es recargable mediante conexión eléctrica. Vigencia de 8 años, renovable.

Ante el aumento de solicitudes, la Secretaría del Medio Ambiente puede apoyarse en Centros de Verificación Vehicular Autorizados y Agencias Automotrices para entregar la constancia a vehículos nuevos.

En síntesis, el holograma E premia el uso de vehículos más limpios, facilita la movilidad sin restricciones y contribuye a reducir la contaminación en la región.

¿Cómo conseguirlo en el Estado de México?

Los propietarios de vehículos eléctricos o híbridos deben agendar una cita en línea a través del portal oficial de la Secretaría del Medio Ambiente: citaverificacion.edomex.gob.mx .

Pasos para agendar la cita:

Accede al portal: Ingresa a la página de registro de citas de verificación vehicular del Estado de México.

Selecciona la opción correspondiente: Haz clic en "Agendar Cita" para iniciar el proceso.

Completa el formulario: proporciona los datos solicitados, como placa del vehículo, número de identificación vehicular (NIV), modelo, correo electrónico y, si aplica, folio de mantenimiento PIREC.

Confirma la cita: una vez completados los datos, el sistema asignará una cita en el centro de verificación más cercano.

El holograma E permite a los vehículos eléctricos e híbridos del Estado de México circular sin restricciones, apoyando la movilidad y contribuyendo a reducir la contaminación en la región.

