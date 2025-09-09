Con este holograma los autos pueden salir durante el Hoy no circula sabatino en CDMX y Edomex

¿Qué es el holograma E?

El holograma E, también llamado Constancia E, exenta a ciertos vehículos de las restricciones del programa Hoy No Circula y de las contingencias ambientales en el Valle de México. La medida busca mejorar la calidad del aire e incentivar el uso de vehículos con bajas emisiones.

Se otorga gratuitamente a propietarios de vehículos eléctricos e híbridos del Estado de México, incluyendo los siguientes:

-Vehículos eléctricos: su única fuente de propulsión es la electricidad. Vigencia permanente.

-Híbridos eléctricos (HEV): usan electricidad para propulsarse en periodos de baja demanda; el motor de combustión entra solo cuando se requiere más potencia. Vigencia de 8 años, renovable.

-Híbridos enchufables (PHEV): funcionan igual que los HEV, pero su batería es recargable mediante conexión eléctrica. Vigencia de 8 años, renovable.

Ante el aumento de solicitudes, la Secretaría del Medio Ambiente puede apoyarse en Centros de Verificación Vehicular Autorizados y Agencias Automotrices para entregar la constancia a vehículos nuevos.

En síntesis, el holograma E premia el uso de vehículos más limpios, facilita la movilidad sin restricciones y contribuye a reducir la contaminación en la región.

El Estado de México impulsa la movilidad limpia. 💚 Si tienes un vehículo con placas mexiquenses y es híbrido o eléctrico, ¡puedes ser candidato a la Constancia "E" Exento! Un trámite gratuito que te beneficia a ti y al medio ambiente. 🌎 pic.twitter.com/QeYB4JrNJq — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) September 3, 2025

¿Cómo conseguirlo en el Estado de México?

Los propietarios de vehículos eléctricos o híbridos deben agendar una cita en línea a través del portal oficial de la Secretaría del Medio Ambiente: citaverificacion.edomex.gob.mx .

Pasos para agendar la cita:

Accede al portal: Ingresa a la página de registro de citas de verificación vehicular del Estado de México.

Selecciona la opción correspondiente: Haz clic en "Agendar Cita" para iniciar el proceso.

Completa el formulario: proporciona los datos solicitados, como placa del vehículo, número de identificación vehicular (NIV), modelo, correo electrónico y, si aplica, folio de mantenimiento PIREC.

Confirma la cita: una vez completados los datos, el sistema asignará una cita en el centro de verificación más cercano.

El holograma E permite a los vehículos eléctricos e híbridos del Estado de México circular sin restricciones, apoyando la movilidad y contribuyendo a reducir la contaminación en la región.