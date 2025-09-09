CDMX instalará 58 puntos de inclusión en la ciclovía de Tlalpan

La medida forma parte de las obras en la vialidad por la construcción de la Ciclovía Tenochtitlan, que conectará el Zócalo con Periférico Sur y responde también a las recientes manifestaciones encabezadas por trabajadoras sexuales tras argumentar afectaciones a sus ingresos por la colocación de jardineras altas para proteger a ciclistas.

En este contexto, el secretario de gobierno de la capital, César Cravioto, adelantó que en las reuniones entre las trabajadoras sexuales y la Secretaría de Obras, entre otras dependencias, se determinó la definición de sitios autorizados.

“También serán espacios donde la gente pueda tomar el Uber o se acerca el transporte público, ahí descienden, o sea, son 58 puntos donde no va a estar la ciclovía y van a estar estas bahías para ello”, enfatizó.

Por su parte, la jefa de gobierno, Clara Brugada, aclaró que estos 58 puntos o bahías incluyentes, no son para uso exclusivo de las trabajadoras sexuales, sino para todos los usuarios de la vialidad.

Vestimenta ya era un acuerdo con vecinos

Ante la polémica generada en días recientes por la implementación de códigos de conducta y vestimenta dirigidos a trabajadoras sexuales de la Calzada de Tlalpan, el secretario de gobierno, César Cravioto, aclaró que esta es una medida que ya se había planteado hace años entre este sector y vecinos.

Señaló que los códigos de vestimenta se habían propuesto por parte de vecinos, principalmente en zonas escolares o de flujo de menores de edad, por lo que negó que se trate de una medida discriminatoria o que busque inhibir estas actividades en Tlalpan

“Es una especie de autorregulación y una especie de acuerdo que por años se ha dado”, señaló.

Van contra turismo sexual

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló que rumbo al Mundial 2026, se integraron grupos de trabajo con distintas dependencias y la organización del evento futbolístico para crear protocolos contra la violencia hacia las mujeres en sus distintas aristas, una de ellas es el turismo sexual.

El funcionario añadió que en estas mesas de trabajo además colaboran autoridades federales y la iniciativa privada.

“Estamos atendiendo el tema, siempre desde una perspectiva de derechos, se igualdad que recorre estos temas, vamos a seguir trabajando y ya daremos en su momento de acciones específicas”, apuntó.