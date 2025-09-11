Hoy No Circula del jueves 11 de septiembre: estos autos no podrán salir en CDMX y Edomex

¿Qué autos tienen prohibido circular?

De acuerdo con el calendario oficial , este jueves no podrán circular los vehículos que cumplan con las siguientes características:

-Engomado color verde.

-Terminación de placa 1 o 2.

-Holograma 1 y 2.

Si tu auto cumple con estas condiciones, tendrás que dejarlo estacionado y buscar alternativas de transporte para tus traslados.

Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

Quedan exentos del programa:

-Vehículos con holograma 0 o 00.

-Autos eléctricos o híbridos.

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado verde ni terminación de placa 1 o 2.

¿Hay Doble Hoy No Circula?

Es importante destacar que no se ha declarado Doble Hoy No Circula este jueves, ya que no hay contingencia ambiental. Esto significa que la restricción será únicamente la habitual.

¿Dónde se aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en:

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco, la medida aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio. Sin embargo, las multas comenzarán a cobrarse hasta el 1 de enero de 2026.

La multa

No cumplir con el Hoy No Circula puede salir caro. Los infractores pueden recibir una sanción de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2025, cada UMA vale 113.14 pesos, lo que coloca la multa entre 2,262 y 3,394 pesos, según determine la autoridad.

Consejos para evitar contratiempos

Consulta siempre el calendario oficial antes de salir.

-Revisa el reporte de calidad del aire.

-Planea tus traslados con anticipación.

-Verifica si tu vehículo tiene restricción para el día.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo te ayuda a evitar una sanción económica, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Así que antes de arrancar tu motor, revisa bien tu placa, tu engomado y tu holograma, y toma la decisión correcta: tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.