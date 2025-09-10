Puente de La Concordia: su historia, quién lo inauguró y sus polémicas

Es una vialidad muy importante para la movilidad y conectividad una de las zonas más pobladas y transitadas de la Ciudad de México. Sirve como enlace para el tránsito vehicular diario en Iztapalapa y hacia la zona oriente de la capital.

Marcelo Ebrard, ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, acompañado por el entonces gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto, corta el listón de inaguración del puente de La Concordia, distribuidor vial Zaragoza-Texcoco. (Foto: Sashenka Gutiérrez/Cuartoscuro)

Daños estructurales tras sismos de 2017

El puente presentó daños considerables derivados de los terremotos ocurridos en septiembre de 2017. Videos difundidos en redes sociales mostraban cómo caía tierra del puente al paso de vehículos, lo que generó preocupación entre los habitantes de zonas aledañas.

Las autoridades aclararon que se trataba de arena de costales colocados como medida provisional y no derrumbes estructurales. No obstante, reconocieron que el puente tenía daños provocados por los sismos, las lluvias y el desgaste por el paso de vehículos.

Desde entonces, se han realizado distintos trabajos de reforzamiento y mantenimiento por parte de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX.

Los trabajos se enfocaron en la sustitución de juntas de calzada y neoprenos, la construcción de topes sísmicos para reforzar la estabilidad y seguridad del puente, mitigar su desgaste y evitar futuros daños estructurales.

A lo largo de los años, la obra ha sufrido problemas recurrentes como deslaves, inundaciones por lluvias extremas, y desgaste estructural que ha requerido de acciones preventivas para evitar riesgos mayores.

La explosión ocurrió en los límites de la CDMX. (Foto: Gobierno de la Ciudad de México/Cuartoscuro)

Explosión e incendio en puente de La Concordia

Este 10 de septiembre, una pipa de gas explotó bajo el puente y causó un fuerte incendio que movilizó a servicios de emergencia, bomberos, ambulancias y cuerpos de seguridad de la CDMX.

El accidente ocasionó la suspensión temporal del servicio en varias estaciones del Metro, incluyendo la estación Santa Marta de la Línea A, el Trolebús y el Cablebús de la zona.

Fue cerrada la circulación vial en ambos sentidos de la Autopista México-Puebla y otras vías cercanas como Calzada Ermita Iztapalapa e Ignacio Zaragoza, con el fin de facilitar las labores de emergencia.

Las personas heridas por quemaduras fueron trasladadas a hospitales cercanos.

Lee más: Explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia deja 57 lesionados