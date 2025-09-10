Puente de La Concordia: su historia, quién lo inauguró y sus polémicas

En 2007, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Marcelo Ebrard y acompañado del entonces presidente Enrique Peña Nieto, inauguró el puente de La Concordia, un distribuidor vial ubicado en la alcaldía Iztapalapa.
El puente conecta las calzadas Ignacio Zaragoza y Ermita Iztapalapa con la autopista México Puebla y la carretera México-Texcoco. Su construcción costó aproximadamente 1,050 millones de pesos y tiene una extensión de 3,737 metros. Su capacidad es de hasta 9,600 vehículos por hora en cada sentido.
Es una vialidad muy importante para la movilidad y conectividad una de las zonas más pobladas y transitadas de la Ciudad de México. Sirve como enlace para el tránsito vehicular diario en Iztapalapa y hacia la zona oriente de la capital.
Las autoridades aclararon que se trataba de arena de costales colocados como medida provisional y no derrumbes estructurales. No obstante, reconocieron que el puente tenía daños provocados por los sismos, las lluvias y el desgaste por el paso de vehículos.
Desde entonces, se han realizado distintos trabajos de reforzamiento y mantenimiento por parte de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX.
Los trabajos se enfocaron en la sustitución de juntas de calzada y neoprenos, la construcción de topes sísmicos para reforzar la estabilidad y seguridad del puente, mitigar su desgaste y evitar futuros daños estructurales.
A lo largo de los años, la obra ha sufrido problemas recurrentes como deslaves, inundaciones por lluvias extremas, y desgaste estructural que ha requerido de acciones preventivas para evitar riesgos mayores.
Explosión e incendio en puente de La Concordia
Este 10 de septiembre, una pipa de gas explotó bajo el puente y causó un fuerte incendio que movilizó a servicios de emergencia, bomberos, ambulancias y cuerpos de seguridad de la CDMX.
El accidente ocasionó la suspensión temporal del servicio en varias estaciones del Metro, incluyendo la estación Santa Marta de la Línea A, el Trolebús y el Cablebús de la zona.
Fue cerrada la circulación vial en ambos sentidos de la Autopista México-Puebla y otras vías cercanas como Calzada Ermita Iztapalapa e Ignacio Zaragoza, con el fin de facilitar las labores de emergencia.
Las personas heridas por quemaduras fueron trasladadas a hospitales cercanos.