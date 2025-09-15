¿Qué artista estará el 15 de septiembre en el Zócalo de CDMX en el primer Grito de Sheinbaum?

El primer grito a cargo de una mujer

Esta será la primera vez que una mujer encabece los festejos y el Grito de Independencia, que tradicionalmente se lleva a cabo en el Zócalo.

A las 22:50 horas está previsto que inicie la ceremonia en la que la presidenta Claudia Sheinbaum dé el Grito de Independencia de México.

El año pasado, en el último Grito de Independencia que dio Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, Sheinbaum asistió como una de las invitadas de honor.

En esa ocasión el concierto estuvo a cargo de la Banda MS, la cual también es una de las agrupaciones más exitosas y populares de la música regional mexicana, fundada en 2003 en Mazatlán, Sinaloa.

En 2023, el concierto del 15 de septiembre en el Zócalo estuvo a cargo de Grupo Frontera, agrupación originaria de Estados Unidos pero que se especializa en música regional mexicana.

El 15 de septiembre de 2022 el concierto en el Zócalo fue encabezado por Los Tigres del Norte.