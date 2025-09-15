Publicidad

México

¿Qué artista estará el 15 de septiembre en el Zócalo de CDMX en el primer Grito de Sheinbaum?

La Arrolladora Banda El Limón y la cantante Alejandra Ávalos amenizarán el festejo por los 215 años de Independencia de México.
lun 15 septiembre 2025 01:03 PM
La Arrolladora Banda El Limón es una de las agrupaciones más representativas de la música regional mexicana, especialmente dentro del género de banda sinaloense.

La música regional mexicana amenizará el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México. La Arrolladora Banda el Limón, Legado de Grandeza y la cantante Alejandra Ávalos se presentarán este 15 de septiembre 2025 en el Zócalo de la Ciudad de México.

La celebración arrancará a las 20:00 horas con Legado de Grandeza, el colectivo que creó el himno migrante y que está compuesto por 18 cantautores y músicos.

A las 20:30 horas se presentará la cantante Alejandra Ávalos, quien presentará su show "Un canto a México".

¿A qué hora se presentará La Arrolladora en el Zócalo?

A las 21:35 horas iniciará la presentación de La Arrolladora Banda El Limón, una de las agrupaciones más representativas de la música regional mexicana, especialmente dentro del género de banda sinaloense.

Originaria de El Limón, Sinaloa, la banda fue formada en la década de 1990, aunque sus raíces se remontan a la legendaria Banda El Limón, fundada por Salvador Lizárraga.

Aquí puedes seguir la transmisión del zócalo en vivo:

El primer grito a cargo de una mujer

Esta será la primera vez que una mujer encabece los festejos y el Grito de Independencia, que tradicionalmente se lleva a cabo en el Zócalo.

A las 22:50 horas está previsto que inicie la ceremonia en la que la presidenta Claudia Sheinbaum dé el Grito de Independencia de México.

El año pasado, en el último Grito de Independencia que dio Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, Sheinbaum asistió como una de las invitadas de honor.

En esa ocasión el concierto estuvo a cargo de la Banda MS, la cual también es una de las agrupaciones más exitosas y populares de la música regional mexicana, fundada en 2003 en Mazatlán, Sinaloa.

En 2023, el concierto del 15 de septiembre en el Zócalo estuvo a cargo de Grupo Frontera, agrupación originaria de Estados Unidos pero que se especializa en música regional mexicana.

El 15 de septiembre de 2022 el concierto en el Zócalo fue encabezado por Los Tigres del Norte.

