¿Hay clases 15 y 16 de septiembre? Esto dice la SEP sobre el megapuente en canales extraoficiales

Este mes arrancó el ciclo escolar 2025-2026, en el que millones de estudiantes regresaron a las aulas para cumplir con un nuevo grado. Aunque parece apresurado, hay algunas fechas de asueto consideradas en el programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Entre ellas se encuentra la conmemoración de la Independencia de México, que ha causado dudas sobre si habrá o no clases hoy lunes 15 de septiembre.
A continuación, te damos todos los detalles para planear bien los festejos familiares.
De acuerdo con el calendario de la SEP, este lunes 15 de septiembre sí hay clases, por lo que los alumnos de educación básica deben asistir de manera regular a las aulas. Sin embargo, en muchas escuelas se notificó a padres de familia, a través de canales extraoficiales como WhatsApp y juntas presenciales, que hoy no habrá clases, a pesar de no ser un día feriado en canales
¿El 16 de septiembre hay clases?
El martes 16 de septiembre sí está programado como feriado oficial tanto para estudiantes como para trabajadores, según la Ley Federal del Trabajo. Por lo que este día no hay clases.
Puente contemplado para septiembre
Y sí, aunque hubiera sido más conveniente el puente en estas fechas porque se cruza con el descanso de los trabajadores, los estudiantes sí podrán disfrutar de un fin de semana largo por Consejo Técnico, previsto para el viernes 26 de septiembre.
Próximos días de descanso para estudiantes
Estudiantes
- 17 de noviembre
- 25 de diciembre
- 1 de enero de 2026
- 2 de febrero de 2026
- 16 de marzo de 2026
- 1, 2 y 15 de mayo de 2026
Además, habrá jornadas de Consejo Técnico Escolar:
- 31 de octubre de 2025
- 28 de noviembre de 2025
- 30 de enero de 2026
- 27 de febrero de 2026
- 27 de marzo de 2026
- 29 de mayo de 2026
- 26 de junio de 2026
El periodo vacacional se distribuirá en:
- Invierno: del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026.
- Semana Santa: del 30 de marzo al 10 de abril de 2026.