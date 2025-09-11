Explosión de pipa en Puente la Concordia: hay cinco personas muertas y 90 lesionadas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que la explosión dejó 90 personas lesionadas.

Myriam Urzúa, secretaria de Protección Civil, actualizó esta mañana a cinco la cifra de fallecimientos y detalló que una persona se encuentras grave.

De acuerdo con el gobierno capitalino, 32 vehículos resultaron con daños por la onda expansiva de la explosión.

La mandataria compartió la lista de nombres de las personas que se encuentran hospitalizadas.

Informo que, hasta el momento, tenemos registro de 70 personas lesionadas y tres lamentables fallecimientos.



Compartimos el listado oficial y preliminar de las personas hospitalizadas.



Brugada señaló que trabajan de forma coordinada autoridades del Estado de México y Ciudad de México para atender a las víctimas y para restablecer la circulación en el área afectada.

El chófer de la pipa de gas que explotó está grave en un hospital, de acuerdo con información oficial.

La explosión provocó una onda expansiva en los límites de CDMX y Edomex. (Foto: Cuartoscuro)

Inicia investigación

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó que llevará a cabo una investigación para terminar las posibles fallas en la operación de la empresa que operaba la pipa que estalló.

Inspectores de la ASEA y de la Comisión Nacional de Energía se encuentran ya en el lugar de los hechos, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

De manera paralela, la ASEA dijo que lleva a cabo el rastreo de permisos y seguros relacionados con el semirremolque involucrado.

De acuerdo con su información, la razón social identificada es Transportadora Silza, S.A. de C.V., empresa que cuenta con permisos de transporte ante la Comisión Nacional de Energía y que forma parte de Grupo Tomza.

En lo que va de 2025, Transportadora Silza no ingresó ninguna solicitud relativa al registro de pólizas de seguro de responsabilidad civil ni de responsabilidad por daño ambiental para los permisos de transporte que amparan la actividad del semirremolque involucrado, señaló la autoridad.

Emergencia controlada, dice PC

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que la volcadura, fuga y explosión de una pipa con gas LP en Avenida Ignacio Zaragoza ya fue controlada.

''El incendió se sofocó y concluyó el enfriamiento de la unidad'', dijo la autoridad.

Protección Civil señaló que ya no existe riesgo para la población. ''Las autoridades permanecen en la zona para garantizar la seguridad y dar seguimiento a la emergencia'', indicó.