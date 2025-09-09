Línea 1 del Metrobús CDMX extiende su horario de fines de semana, habrá servicio hasta la madrugada

Metrobús actualiza horario de L1

A partir del 12 de septiembre, las rutas de la Línea 1 del Metrobús Indios Verdes - El Caminero e Indios Verdes- Insurgentes ampliarán su servicio de transporte hasta la 01:00 horas los viernes y sábados.

Sin embargo, tendrá un funcionamiento ligeramente distinto. De las 4:30 a las 00:00 horas el servicio operará de manera normal. Durante el horario extendido, las unidades tendrán un intervalo de paso aproximado de 10 minutos, es decir, que solo habrá seis horarios extra de Metrobús.

Las últimas salidas serán de la estación Insurgentes a la 01:00 horas en dirección a El Caminero e Indios Verdes.

El Metribús invita a las y los usuarios a anticipar sus trayectos, y consultar los horarios de las últimas salidas de cada Terminal en el sitio de rutas y el Estado de Servicio.

¿El servicio tendrá un costo diferente?

No, de acuerdo con el comunicado oficiual del Metrobús, la tarifa se mantendrá de manera regular, con un costo de 6 pesos por viaje, disponible en las diferentes formas de pago y acceso:

Tarjeta de Movilidad Integrada (MI);

Tarjetas bancarias de crédito o débito;

Relojes y teléfonos inteligentes con tecnología NFC.

En caso de tener una tarjeta MI sin saldo, además de las máquinas de recarga en las estaciones, también se puede añadir saldo mediante la aplicación de Mercado Pago en teléfonos con NFC.

La gratuidad del servicio es aplicable para personas de 70 años de edad en adelante con credencial INE o INAPAM, personas con discapacidad evidente o con documento expedido y niñas o niños menores de cinco años de edad que ingresan por torniquete con el adulto responsable.

¿Cuál es el horario regular del Metrobús?

Para el resto de líneas y rutas de este transporte, existen tres horarios diferentes según el día:

Lunes a viernes: 04:30 - 00:00 horas

Sábados: 04:30 - 00:00 horas

Domingos y festivos: 05:00 - 00:00 horas

Para transportar bicicletas son los siguientes:

Lunes a viernes: 04:30 - 06:30 horas y de 22:00 a 00:00 horas

Sábados: 04:30 - 12:00 horas y de 18:00 a 00:00 horas.

Domingos: Todo el día.