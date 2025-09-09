La movilidad en la Ciudad de México suele ser complicada después de la media noche, ya que la mayoría de transportes públicos culminan su servicio. Por ello, el Metrobús informó que extenderá el horario de atención de la Línea 1, con transporte hasta la 01:00 am durante los fines de semana.
Línea 1 del Metrobús CDMX extiende su horario de fines de semana, habrá servicio hasta la madrugada
Metrobús actualiza horario de L1
A partir del 12 de septiembre, las rutas de la Línea 1 del Metrobús Indios Verdes - El Caminero e Indios Verdes- Insurgentes ampliarán su servicio de transporte hasta la 01:00 horas los viernes y sábados.
Sin embargo, tendrá un funcionamiento ligeramente distinto. De las 4:30 a las 00:00 horas el servicio operará de manera normal. Durante el horario extendido, las unidades tendrán un intervalo de paso aproximado de 10 minutos, es decir, que solo habrá seis horarios extra de Metrobús.
Las últimas salidas serán de la estación Insurgentes a la 01:00 horas en dirección a El Caminero e Indios Verdes.
#Boletín 🗞️ | Extiende #Metrobús horarios de Línea 1 en fines de semanahttps://t.co/SgYCcQfeBN pic.twitter.com/kPod0CJA9h— Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) September 9, 2025
El Metribús invita a las y los usuarios a anticipar sus trayectos, y consultar los horarios de las últimas salidas de cada Terminal en el sitio de rutas y el Estado de Servicio.
¿El servicio tendrá un costo diferente?
No, de acuerdo con el comunicado oficiual del Metrobús, la tarifa se mantendrá de manera regular, con un costo de 6 pesos por viaje, disponible en las diferentes formas de pago y acceso:
Tarjeta de Movilidad Integrada (MI);
Tarjetas bancarias de crédito o débito;
Relojes y teléfonos inteligentes con tecnología NFC.
En caso de tener una tarjeta MI sin saldo, además de las máquinas de recarga en las estaciones, también se puede añadir saldo mediante la aplicación de Mercado Pago en teléfonos con NFC.
La gratuidad del servicio es aplicable para personas de 70 años de edad en adelante con credencial INE o INAPAM, personas con discapacidad evidente o con documento expedido y niñas o niños menores de cinco años de edad que ingresan por torniquete con el adulto responsable.
¿Cuál es el horario regular del Metrobús?
Para el resto de líneas y rutas de este transporte, existen tres horarios diferentes según el día:
Lunes a viernes: 04:30 - 00:00 horas
Sábados: 04:30 - 00:00 horas
Domingos y festivos: 05:00 - 00:00 horas
Para transportar bicicletas son los siguientes:
Lunes a viernes: 04:30 - 06:30 horas y de 22:00 a 00:00 horas
Sábados: 04:30 - 12:00 horas y de 18:00 a 00:00 horas.
Domingos: Todo el día.