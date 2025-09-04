El Holograma D te salva del Hoy No Circula e incluso en contingencias, ¿quiénes pueden tenerlo?

¿Qué es el Holograma D y quiénes pueden obtenerlo?

El Holograma “D” es un distintivo especial para vehículos con placas del Estado de México que transportan o son conducidos por personas con discapacidad permanente, y es reconocido por las autoridades de la Ciudad de México.

Su principal ventaja es que estos vehículos quedan exentos no solo de las restricciones habituales del programa Hoy No Circula, sino también de las medidas extraordinarias como el Doble Hoy No Circula durante contingencias ambientales.

Además de permitir la circulación libre en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, este holograma ofrece otros beneficios, como la posibilidad de acceder con mayor facilidad a estacionamientos y servicios destinados a personas con discapacidad.

Este distintivo busca facilitar la movilidad de las personas con discapacidad, garantizando su derecho a la circulación sin que se vean afectados por las restricciones vehiculares que aplican al resto de los automovilistas.

El distintivo busca garantizar la movilidad de las personas con discapacidad. (Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica)

¿Cómo realizar el trámite?

Ingresa al portal oficial: https://citaverificacion.edomex.gob.mx/RegistroCitas/ .

Completa el captcha para confirmar que no eres un robot.

Captura los datos que se solicitan, incluyendo la información de la placa y la serie del vehículo. Es importante verificar que estos datos sean correctos antes de continuar.

Una vez ingresada toda la información, el sistema generará la cita para acudir a obtener el Holograma “D”.

El Holograma D es una herramienta que facilita la movilidad de las personas con discapacidad, asegurando que puedan circular sin restricciones y con mayor comodidad. Aunque el grupo de beneficiarios es reducido, el trámite es accesible y gratuito, lo que permite que quienes califican aprovechen esta medida para su vida diaria.