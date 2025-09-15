¿Qué artistas estarán en las alcaldías el 15 de septiembre 2025 por el Grito de Independencia?

Suspenden verbena en Iztapalapa
Después de la explosión de una pipa sobre el Puente de la Concordia y que transportaba más de 40 mil litros de combustible de Gas L.P., y que deja hasta el momento 13 víctimas mortale s, decidió suspender la verbena y realizar únicamente una ceremonia cívica en respeto a las víctimas y sus familias.
Así se informó en las redes sociales en Facebook en los grupos territoriales en donde se detalla que también se suspenden los seis eventos que se realizarán en seis puntos distintos de la demarcación.
“Este año, no celebraremos como acostumbramos. La situación que estamos viviendo nos exige estar más concentrados en el acompañamiento a las familias afectadas por esta tragedia, detalló la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz.
Previamente, la alcaldía tenía prevista la presentación del salsero Diego Morán entonará diversos éxitos para quienes decidan acudir a esta demarcación, la sede es la Macroplaza ubicada en avenida Cuitláhuac s/n, Barrio de San Lucas.
Magdalena Contreras
En La Magdalena Contreras los festejos se llevarán a cabo a partir de las 16:00 horas y se presentarán los siguientes grupos musicales:
La Ejecutiva a las 19:00 horas
Los Socios del Ritmo a las 20:30 h
Los Nuevos Cadetes a las 22:00 horas
Grito de Independencia a las 23:00 horas
Los Plebes del Rancho a las 23:45 horas
Milpa Alta
En la explanada de la alcaldía ubicada en se presentará David Zahan como un homenaje a Frankie Ruiz. La cita es a las 19:30 horas en Malacachtepec Momoxco, Villa Milpa Alta.
Miguel Hidalgo
En la alcaldía están previstos los festejos a partir de las 16:30 horas con lasa presentaciones del Grupo Contraste y la Nueva Sonora Dinamita, además, de María León y Yahir a las 23:00 h.
Tláhuac
El Grito está programado a las 22:40 horas.
En los festejos se prevén fuegos pirotécnicos y la presentación de los siguientes grupos musicales:
Israel Valdez y su Banda
Éfrén David “El Romance Hecho Cumbia”
Jair Alcántar y el Mariachi “Gallleros”
Talento local, rock, espectáculo de drones y piromusical
Tlalpan
También se presentará el salsero Alberto Barros a las 20:00 horas. La dirección de la explanada es Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro de Tlalpan.
Venustiano Carranza
El emblemático grupo de rock Caifanes se presentará gratis en la explanada de la alcaldía que está ubicada en la avenida Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena. Está cerca de la estación del Metro Fray Servando y el concierto se tiene previsto a las 21:00 horas.
Xochimilco
Los artistas invitados en esta alcaldía son Jorge Carmona y Mariana Seoane. La cita es a las 21:00 horas.
Hasta la publicación de esta nota las alcaldías Cuajimalpa de Morelos y Venustiano Carranza no tenían evento publicado en sus redes sociales.