¿Qué artistas estarán en las alcaldías el 15 de septiembre 2025 por el Grito de Independencia?

Bandas, mariachis, ferias y verbena en alcaldías de la CDMX

Álvaro Obregón

Esta alcaldía informó a sus habitantes y visitantes que por motivo de los festejos patrios, la calle 10 estará cerrada del 12 al 16 de septiembre, por lo que recomienda tomar precauciones. Se tiene previsto que desde las 14:00 horas del lunes 15 de septiembre arranque la verbena con música, comida y baile.

La dirección es Calle 10, esquina Canario, colonia Tolteca, informó la alcaldía en su página de Facebook .

Azcapotzalco

En la explanada de la alcaldía ubicada en Calle Castilla Ote. s/n, Centro. Se presentarán a partir de las 22:00 horas del lunes 15 de septiembre, los siguientes grupos:

Pequeños Musical

Willie González

Banda de Son Jarocho Siquisirí

Mariachi Viajeros

El Jilguero

Benito Juárez

En esta alcaldía, la Banda Foreños, el Mariachi Gama Mil y el grupo Moenia, quienes amenicen la fiesta en la explanada ubicada sobre avenida Cuauhtémoc número 1240, colonia Santa Cruz Atoyac, a partir de las 18:00 horas, de acuerdo con lo que informó en su página oficial de Facebook .

Celebra con nosotros el orgullo de ser mexicano 🇲🇽 en compañía de @MariachiGamaMil y @MoeniaMx. 🤩

Te esperamos este 15 de septiembre en la explanada de la alcaldía Benito Juárez para festejar y pasar una noche inolvidable. 🙌🏼

¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/mKB85HFE26 — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) September 9, 2025

Coyoacán

El 15 de septiembre, en el Jardín Hidalgo de la alcaldía se presentará Alberto Barros, también conocido como el “Gigante de la Salsa”. También se prevé la presencia de Daniel y su Maracombo, Sofi Saar y el grupo Kapsula.

Cuauhtémoc

Los festejos en esta demarcación comenzarán a las 17:00 horas del lunes 15 de septiembre en la explanada. Los artistas confirmados son:

Julio Preciado, la leyenda de la Banda

Sonido Condor

Gustavo A. Madero

Desde las 18:00 horas se tiene prevista la presencia de

Remmy Valenzuela

Nicky Jam

Iztacalco

En esta alcaldía los festejos comenzarán desde las 10:00 horas debido a que se coronará a la Reina de las Fiestas Patrias, además de feria, fuegos pirotécnicos, además de un concierto amenizado por los siguientes artistas:

El Yaki

Mariachi de América de Jesús Rodríguez de Híjar

Grupo Dinastía González

Juanma