Plantón de la CNTE deja pérdidas por 39.5 mdp en Centro Histórico de CDMX en un día, estima Canaco

La organización magisterial se enfrentó contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) este lunes, cuando buscaban colocar su plantón de forma indefinida en el Zócalo capitalino, sin embargo los policías les impidieron el paso.

Ante el impedimento de llegar a la plaza principal de la Ciudad de México, los maestros optaron por realizar su acto de protesta sobre 5 de Mayo, provocando en cierre de varias calles aledañas, lo que dificultó el paso de clientes a los negocios locales.

"En un solo día de bloqueos las pérdidas económicas ascienden aproximadamente a 39 millones 530,000 pesos en ventas no realizadas.

"La afectación alcanza a 3,624 unidades económicas impactadas por las movilizaciones, incluyendo 788 establecimientos mercantiles legalmente establecidos en el perímetro comprendido entre Eje Central, calle 5 de Mayo y zonas circundantes", aseguró la Canaco CDMX en un comunicado.

La organización empresarial advirtió que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) son las que sufren mayores pérdidas ante cierres prolongados, pues no cuentan con el margen operativo que les permita soportar la disminución en sus ventas.

“Estas acciones han provocado una caída drástica en el flujo peatonal, afectando directamente las ventas de miles de establecimientos, además de generar interrupciones en servicios de suministro, logística y operación cotidiana de negocios formales”, sostuvo la Conaco.