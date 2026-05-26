El plantón instalado por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sobre la Calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico, causó pérdidas por 39.5 millones de pesos tan solo en el primer día, estimó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).
Plantón de la CNTE deja pérdidas por 39.5 mdp en Centro Histórico de CDMX en un día, estima Canaco
La organización magisterial se enfrentó contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) este lunes, cuando buscaban colocar su plantón de forma indefinida en el Zócalo capitalino, sin embargo los policías les impidieron el paso.
Ante el impedimento de llegar a la plaza principal de la Ciudad de México, los maestros optaron por realizar su acto de protesta sobre 5 de Mayo, provocando en cierre de varias calles aledañas, lo que dificultó el paso de clientes a los negocios locales.
"En un solo día de bloqueos las pérdidas económicas ascienden aproximadamente a 39 millones 530,000 pesos en ventas no realizadas.
"La afectación alcanza a 3,624 unidades económicas impactadas por las movilizaciones, incluyendo 788 establecimientos mercantiles legalmente establecidos en el perímetro comprendido entre Eje Central, calle 5 de Mayo y zonas circundantes", aseguró la Canaco CDMX en un comunicado.
La organización empresarial advirtió que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) son las que sufren mayores pérdidas ante cierres prolongados, pues no cuentan con el margen operativo que les permita soportar la disminución en sus ventas.
“Estas acciones han provocado una caída drástica en el flujo peatonal, afectando directamente las ventas de miles de establecimientos, además de generar interrupciones en servicios de suministro, logística y operación cotidiana de negocios formales”, sostuvo la Conaco.
Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, advirtió que si bien respeta el derecho a la protesta social, mantener el plantón podría llevar al cierre de empredimientos en el Centro Histórico.
“Prolongar esta situación podría derivar en cierres definitivos de negocios, pérdida de empleos formales y un deterioro adicional en la actividad económica del Centro Histórico, una de las áreas comerciales y turísticas más emblemáticas de la capital del país”, indicó.
Por ello pidió a las autoridades del Gobierno de México y el Gobierno capitalino para que establezcan mesas de diálogo con la CNTE que permitan liberar la zona y restablecer la actividad económica.
Por su parte el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, indicó que no se permitirá la instalación del plantón de la CNTE en el Zócalo, donde se alista el FIFA Fan Fest, en el cual se tramitarán de forma gratuita todos los partidos del Mundial de Fútbol, que arranca el próximo 11 de junio.
En funcionario argumentó que los trabajos de instalación del FIFA Fan Fest, para el cual se utilizan grúas y maquinaria, podría representar un riesgo para los propios manifestantes.
"La negociación es con Segob (Secretaría de Gobernación federal), a nosotros nos pidieron ver el Zócalo el sábado y les explicamos que no era un asunto de no querer que estén en el Zócalo, otras veces han estado en el Zócalo y posterior al Mundial podrán estar en el Zócalo las veces que crean conveniente, pero esta ocasión no se puede por su propia seguridad”, dijo ante medios de comunicación este martes.