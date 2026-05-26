CDMX estrena baños inteligentes para recibir el Mundial 2026

Terminado el tiempo, de forma automática el sistema realizará la limpieza del inodoro. Los sanitarios cuentan con accesibilidad universal, por lo que podrán ser usados por personas con discapacidad, además de contar con sistemas de bajo consumo de agua.

Les quiero mostrar los nuevos baños públicos de la Ciudad de México. Una obra que forma parte de las acciones para garantizar espacios públicos dignos para la ciudadanía. Un servicio al alcance de todas y todos. pic.twitter.com/WA0732ONDF — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 27, 2026

Serán un total de 26 baños públicos los que darán servicio en distintos puntos de alta afluencia de turistas en la capital, indicó Carlos Mackinley , director Servicios Metropolitanos (Servimet).

No obstante, se planea instalar más baños de este tipo en la capital, adelantó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“Este año empezamos con 26 (sanitarios) pero vamos a ir mejorando a lo largo y ancho de la ciudad. Empezamos en esta zona, pero no se quedan aquí, van a estar demandados a lo largo y ancho de la ciudad”, dijo la mandataria capitalina.

Siete ya están instalados y dos comenzaron a operar este martes, los cuales se ubican en Avenida Chapultepec y Liverpool, así como frente a la estación Sevilla de la Línea 1 del Metro.

Las y los usuarios podrán pagar en efectivo, tarjeta de crédito o con la tarjeta de Movilidad Integrada (MI), la misma que es usada para viajar en el Metro, Metrobús y otros medios de transporte de la Ciudad de México.

Ubicación de los siete baños públicos inteligentes ya instalados: uno Biblioteca de México, en La Ciudadela; dos en las inmediaciones del Monumento a la Revolución; dos cerca del Jardín del Arte Sullivan; dos en Zona Rosa, ubicados en Chapultepec y Liverpool, así como en las inmediaciones del Metro Sevilla.