Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Hoy No Circula Sabatino, 6 de septiembre 2025: autos que descansan en CDMX y Edomex

Revisar holograma y terminación de placa evita multas y contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México.
vie 05 septiembre 2025 06:27 PM
Hoy No Circula
El Hoy No Circula busca reducir la contaminación en CDMX y Edomex al limitar la circulación vehicular los sábados.

El sábado es el día perfecto para descansar, salir con la familia, ir al cine o juntarte con amigos. Pero antes de hacer planes para este 6 de septiembre, conviene revisar el calendario del Hoy No Circula Sabatino. Ignorar esta medida no solo puede arruinarte el día, también puede pegarle fuerte a tu bolsillo con una multa.

El Hoy No Circula tiene un objetivo clave: reducir la contaminación en la Ciudad de México y el Estado de México. No se trata solo de una regla más, sino de una acción para mejorar el aire que todos respiramos.

Publicidad

Vehículos que no podrán circular este sábado

De acuerdo con el calendario oficial , este sábado no podrán circular:

-Autos con holograma 1 y placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

-Vehículos con holograma 2, sin importar el número final de su placa.

-Placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.

Hoy No Circula Sabatino
Este sábado no pueden circular los autos con holograma 1 y placas con terminación impar.

Estos autos podrán circular sin restricciones:

Autos con holograma 00 y 0, que suelen ser nuevos o de bajas emisiones.

Vehículos eléctricos o híbridos, exentos para fomentar tecnologías limpias.

Autos con holograma 1 y placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado?

La medida de Doble Hoy No Circula solo se aplica durante contingencias ambientales, cuando la calidad del aire es muy mala. Este sábado 6 de septiembre no se contempla su activación.

(Obligatorio)
presidencia

Gobierno ajustará decreto para autos 'chocolate' tras detectar abusos

Zonas donde aplica la restricción

El programa es obligatorio en:

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

18 municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

--Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Desde el 1 de julio, también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde las restricciones son de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2. Las multas en estas zonas comenzarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir la medida

No respetar el Hoy No Circula Sabatino implica una sanción de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 2,262 y 3,394 pesos en 2025.

¿Por qué los autos eléctricos no se descomponen durante inundaciones?
Empresas

¿Por qué los autos eléctricos no se descomponen durante inundaciones?

Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino

El esquema busca controlar la circulación vehicular durante los fines de semana:

Holograma 2

:

No circula ningún sábado del mes.

Holograma 1: depende del número final de la placa:

Terminación impar → primer y tercer sábado.

Terminación par → segundo y cuarto sábado.

Quinto sábado del mes: solo se restringen autos con holograma 2 y vehículos foráneos.

Antes de salir este 6 de septiembre, revisa tu holograma y el número final de tu placa. Cumplir con el Hoy No Circula evita multas y ayuda a mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

Planea tu día, cuida tu bolsillo y respira tranquilo.

Publicidad

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad