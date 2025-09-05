Hoy No Circula Sabatino, 6 de septiembre 2025: autos que descansan en CDMX y Edomex

El sábado es el día perfecto para descansar, salir con la familia, ir al cine o juntarte con amigos. Pero antes de hacer planes para este 6 de septiembre, conviene revisar el calendario del Hoy No Circula Sabatino. Ignorar esta medida no solo puede arruinarte el día, también puede pegarle fuerte a tu bolsillo con una multa.
El Hoy No Circula tiene un objetivo clave: reducir la contaminación en la Ciudad de México y el Estado de México. No se trata solo de una regla más, sino de una acción para mejorar el aire que todos respiramos.
Desde el 1 de julio, también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde las restricciones son de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2. Las multas en estas zonas comenzarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026.
Multas por incumplir la medida
No respetar el Hoy No Circula Sabatino implica una sanción de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 2,262 y 3,394 pesos en 2025.