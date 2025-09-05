Hoy No Circula Sabatino, 6 de septiembre 2025: autos que descansan en CDMX y Edomex

Vehículos que no podrán circular este sábado

De acuerdo con el calendario oficial , este sábado no podrán circular:

-Autos con holograma 1 y placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

-Vehículos con holograma 2, sin importar el número final de su placa.

-Placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.

Este sábado no pueden circular los autos con holograma 1 y placas con terminación impar. (Came)

Estos autos podrán circular sin restricciones:

Autos con holograma 00 y 0, que suelen ser nuevos o de bajas emisiones.

Vehículos eléctricos o híbridos, exentos para fomentar tecnologías limpias.

Autos con holograma 1 y placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado?

La medida de Doble Hoy No Circula solo se aplica durante contingencias ambientales, cuando la calidad del aire es muy mala. Este sábado 6 de septiembre no se contempla su activación.

Zonas donde aplica la restricción

El programa es obligatorio en:

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

18 municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

--Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Desde el 1 de julio, también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde las restricciones son de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2. Las multas en estas zonas comenzarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir la medida

No respetar el Hoy No Circula Sabatino implica una sanción de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 2,262 y 3,394 pesos en 2025.

Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino

El esquema busca controlar la circulación vehicular durante los fines de semana:

Holograma 2

:

No circula ningún sábado del mes.

Holograma 1: depende del número final de la placa:

Terminación impar → primer y tercer sábado.

Terminación par → segundo y cuarto sábado.

Quinto sábado del mes: solo se restringen autos con holograma 2 y vehículos foráneos.

Antes de salir este 6 de septiembre, revisa tu holograma y el número final de tu placa. Cumplir con el Hoy No Circula evita multas y ayuda a mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

Planea tu día, cuida tu bolsillo y respira tranquilo.

