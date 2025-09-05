Publicidad

CDMX

Cicloestación Buenavista es la más usada de todo el sistema Ecobici en CDMX

Ecobici cuenta con una flota de 9,308 bicicletas y un horario de servicio de 05:00 a 00:30 horas, lo que lo mantiene como el sistema de bicicletas compartidas más utilizado en América Latina.
vie 05 septiembre 2025 06:20 PM
Ecobici-Buenavista (1).jpg
La cicloestación de Buenavista es la más utilizada por usuarios de Ecobici.

La Secretaría de Movilidad capitalina detalló que actualmente operan 689 cicloestaciones distribuidas en seis alcaldías —Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, Álvaro Obregón y Azcapotzalco— que benefician a más de 118 colonias.

De acuerdo con los registros del sistema, cada día se realizan en promedio 63 mil viajes, lo que consolida a Ecobici como uno de los servicios de movilidad más utilizados para trayectos cortos y de conexión con otros medios de transporte como: Metro, Metrobús, RTP y Trolebús

Las bicicletas llegan a registrar hasta 10 recorridos diarios, el doble del promedio internacional como Nueva York o Los Ángeles en Estados Unidos que oscila entre cuatro y cinco.

Dos jóvenes posan para una foto usando una Ecobici que es una alternativa divertida y saludable para trasladarse al trabajo, a la escuela o para recorrer las calles y visitar sitios de interés.
Tendencias

Cómo usar Ecobici de forma segura y responsable

Presentado por: Ecobici, patrocinado por HSBC

Ecobici recordó que en julio pasado, el equipo de operación de este organismo efectuó cerca de 199 mil balanceos de bicicletas para garantizar la disponibilidad en las estaciones, además de más de 172 mil ajustes y cambios de refacciones durante los primeros siete meses de 2025.

Actualmente, Ecobici cuenta con una flota de 9,308 bicicletas y un horario de servicio de 05:00 a 00:30 horas, lo que lo mantiene como el sistema de bicicletas compartidas más utilizado en América Latina, con alrededor de 17 millones de viajes al año.

El Gobierno capitalino prevé ampliar la red hacia el norte, sur y oriente de la ciudad en los próximos años, con el objetivo de reducir la concentración del servicio en el centro y disminuir las brechas de acceso a este medio de transporte.

