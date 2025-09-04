El Metro celebra 56 años con recorridos equivalentes a 4,300 viajes a la Luna

El funcionario capitalino destacó que el Metro también se consolida como uno de los programas sociales más importantes del país con tarifas accesibles y acceso gratuito a adultos mayores.

El 4 de septiembre de 1969 este servicio de transporte arrancó operaciones y desde esa fecha, el STC ha transportado alrededor de 68 mil 400 millones de pasajeros en la Ciudad de México y con líneas que conectan al Estado de México, así como con otros servicios como el Cablebús, el RTP, Centros de Transferencia Modal, Tren Ligero y líneas de transporte público.

El Metro en sus inicios

La imagen urbana de la capital se modificó y también cambió la actividad social y económica con el inicio de las obras de este sistema de transporte. metro.cdmx.gob.mx ) (Foto:

Una mujer desde la cabina de un tren del Metro vocea el nombre de la próxima estación a los pasajeros, además de ofrecer diversos avisos, esto, a inicios de los años setenta. (Foto: Historias de la CDMX)

El Metro contribuyó a resolver problemas de vialidad crecientes porque al mismo tiempo se construyeron o ampliaron vialidades alternas, así como puentes vehiculares y peatonales. metro.cdmx.gob.mx ) (Foto:

El primer “taladrazo” dado sobre el suelo donde cruzan la avenida Chapultepec y la calle Bucareli representó el parteaguas de la movilidad y vida moderna en la CDMX al comenzar la obra civil más grande en su historia. metro.cdmx.gob.mx ) (Foto:

En esta fotografía se captó el momento en que los pasajeros saludan entusiasmados a la lente de la cámara después de haber viajado en Metro por primera vez. (Foto: Museo Archivo De La Fotografía)

¿Cuántos trabajadores hay en el Metro?

El Metro recordó que todos los días laboran más de 14,000 trabajadores en el STC, entre puestos directivos, centros de control de trenes, cabinas de conducción, taquillas, vías, talleres, jefaturas de estación o seguridad. Algunos son:

1,792 conductores de trenes

2,156 taquilleras

236 reguladores de tráfico de trenes

1,688 técnicos de material rodante

762 trabajadores de vías.

El gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, en coordinación con el Gobierno Federal trabajan en la rehabilitación integral de las Líneas A y 3, así como una mejora sustantiva de la Línea 2, de cara al Mundial de Futbol en 2026.

Operadora del Metro de la CDMX. (Foto: Metro)

Operador del Metro de la CDMX. (Foto: Metro)

Trabajos de rehabilitación en la Línea 1

En febrero de este año, la mandataria capitalina, Clara Brugada informó que además de la rehabilitación se colocarán cámaras de vigilancia.

"Al menos vamos a iniciar con estas 5,000 videocámaras que son muchísimas, porque las principales se dieron a partir de la Línea 1 del Metro, así que nosotros vamos a implementar este acopio de videocámaras, esta adquisición, a lo largo y ancho del Metro y vamos a garantizar que todas las líneas del Metro tengan videocámaras con estas 5,000 y cada año vamos a ir reforzando, porque así debemos trabajar.

''La Línea 1 tiene casi 3,000 videocámaras, entonces vamos a ir trabajando poco a poco pero no vamos a esperar a que estén renovadas todas las líneas del Metro, vamos ya de inmediato a trabajar para que este año podamos darle al Metro 5,000 videocámaras nuevas", expresó la jefa de Gobierno.

El gobierno de la CDMX solicitó ampliar hasta diciembre de 2025 las obras de remodelación de la Línea 1 del Metro para que con ello quede concluida la obra que inició en 2022 .