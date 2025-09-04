El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava Suárez, celebró el 56 aniversario del Metro, y destacó que desde su apertura en 1969 ha recorrido más de 1,650 millones de kilómetros, equivalentes a 4,300 viajes a la Luna, y trasladado a más de 68 mil millones de usuarias y usuarios.
El Metro celebra 56 años con recorridos equivalentes a 4,300 viajes a la Luna
El funcionario capitalino destacó que el Metro también se consolida como uno de los programas sociales más importantes del país con tarifas accesibles y acceso gratuito a adultos mayores.
El 4 de septiembre de 1969 este servicio de transporte arrancó operaciones y desde esa fecha, el STC ha transportado alrededor de 68 mil 400 millones de pasajeros en la Ciudad de México y con líneas que conectan al Estado de México, así como con otros servicios como el Cablebús, el RTP, Centros de Transferencia Modal, Tren Ligero y líneas de transporte público.
El Metro en sus inicios
¿Cuántos trabajadores hay en el Metro?
El Metro recordó que todos los días laboran más de 14,000 trabajadores en el STC, entre puestos directivos, centros de control de trenes, cabinas de conducción, taquillas, vías, talleres, jefaturas de estación o seguridad. Algunos son:
- 1,792 conductores de trenes
- 2,156 taquilleras
- 236 reguladores de tráfico de trenes
- 1,688 técnicos de material rodante
- 762 trabajadores de vías.
El gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, en coordinación con el Gobierno Federal trabajan en la rehabilitación integral de las Líneas A y 3, así como una mejora sustantiva de la Línea 2, de cara al Mundial de Futbol en 2026.
Trabajos de rehabilitación en la Línea 1
En febrero de este año, la mandataria capitalina, Clara Brugada informó que además de la rehabilitación se colocarán cámaras de vigilancia.
"Al menos vamos a iniciar con estas 5,000 videocámaras que son muchísimas, porque las principales se dieron a partir de la Línea 1 del Metro, así que nosotros vamos a implementar este acopio de videocámaras, esta adquisición, a lo largo y ancho del Metro y vamos a garantizar que todas las líneas del Metro tengan videocámaras con estas 5,000 y cada año vamos a ir reforzando, porque así debemos trabajar.
''La Línea 1 tiene casi 3,000 videocámaras, entonces vamos a ir trabajando poco a poco pero no vamos a esperar a que estén renovadas todas las líneas del Metro, vamos ya de inmediato a trabajar para que este año podamos darle al Metro 5,000 videocámaras nuevas", expresó la jefa de Gobierno.
El gobierno de la CDMX solicitó ampliar hasta diciembre de 2025 las obras de remodelación de la Línea 1 del Metro para que con ello quede concluida la obra que inició en 2022 .