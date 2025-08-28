¿Por qué se forman tantos socavones en CDMX y sus graves consecuencias para la ciudad?

Lluvias y socavones ponen “de cabeza” a la CDMX

La Ciudad de México registró en junio, julio y lo que va de agosto un récord histórico de lluvias; ello trajo como consecuencia encharcamientos, inundaciones y la formación de distintos socavones, los cuales no solo afectan a transeúntes y automovilistas, sino que impactan en la tranquilidad de vecinos de colonias de distintas alcaldías y en la movilidad de la zona.

El geólogo Carlos Vargas Cabrera, colaborador del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa de la UAM, explica que la capital está asentada sobre antiguos sedimentos lacustres provenientes del lago de Texcoco, Tenochtitlán, Xochimilco y Chalco, con espesores que van de 50 a 200 metros.

Estos materiales blandos y deformables, al perder humedad por la extracción intensiva de agua subterránea, se fracturan con facilidad. A esta condición se suma el peso de la urbanización, el tránsito de vehículos pesados y las vibraciones generadas por la dinámica urbana.

Vargas asegura que el agua también juega un papel clave: tanto las lluvias como las fugas en tuberías, las cuales erosionan los túneles subterráneos hasta que el techo colapsa y el hundimiento se vuelve visible, generalmente de forma repentina.

“Lo que está acelerando la deformación (del suelo) es tanto la extracción acelerada de agua, porque le estamos sacando el volumen a la capa que está abajo y eso hace que la capa de sedimentos lacustres, pierdan agua y también se vean sometidos a una presión a la cual no estaban sometidos.” señala.

El experto señala que este fenómeno no solo amenaza la infraestructura, sino también la integridad de los habitantes.

Nueve socavones en dos kilómetros

La avenida Las Torres, en Iztapalapa -límites de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco- sostiene gigantescas estructuras metálicas que transportan cableado de alta tensión para abastecer de energía al suroriente de la capital.

Su camellón, convertido en parque lineal, convive con un tianguis que se instala varios días a la semana. Bajo una desgastada capa de asfalto, una tubería de drenaje con casi 40 años de antigüedad, deteriorada y con fisuras, deja huella de los estragos que alteran la tranquilidad de los vecinos y afectan su vida cotidiana.

Algunos socavones en la Avenida Las Torres (José Clemente Orozco) quedaron incoclusos en su reparación y se convirtieron en basureros (David Santiago )

De los dos kilómetros que mide la vialidad, un tramo de aproximadamente 700 metros fue cerrado al paso de vehículos por la existencia de varios socavones. Al cruce con la calle 20, una patrulla de la alcaldía Iztapalapa y vallas metálicas resguardan uno de los socavones y, aunque ya fue reparado, una enorme tubería de asbesto descansa sobre la avenida.

A la altura de calle 21, un socavón de dos metros de diámetros por tres de profundidad es custodiado por un policía y vallas metálicas con citas que advierten “peligro”. Habitantes de la zona pasan a un costado del hundimiento, algunos con indiferencia, como si este fuera parte del entorno urbano común, algunos más curiosos se detienen para observarlo de cerca.

“Apenas se abrió y ya está todo lleno de basura, también la gente es bien cochina”, reprocha Ernesto, habitante de la colonia José López Portillo.

Rocío Trujillo es vecina de Valle de San Lorenzo desde hace 40 años, recuerda la época cuando las autoridades instalaron una tubería de drenaje por avenida Las Torres, que prometía ser la solución a las inundaciones y el desagüe de la zona sur oriente.

Atribuye la gran cantidad de socavones a las intensas lluvias registradas desde junio y a las fisuras del drenaje que han erosionado la tierra durante varios años.

“Los socavones están a dos o tres metros de las casas y la verdad sí le da a uno miedo que se sigan abriendo y que la casa se vaya a ir al socavón”, admite.

Montones de tierra, mal olor y trabajos inconclusos se pueden observar en Avenida Las Torres de Iztapalapa (David Santiago )

Cipriano González, dueño de una cremería y tienda de abarrotes en la Avenida Las Torres y Décima Cerrada de José Clemente Orozco, vio interrumpidas sus ventas y su tranquilidad durante casi un mes por un socavón de casi 10 metros de ancho.

Aunque las obras para taparlo ya concluyeron, el entorno dista de volver pronto a la normalidad: montones de tierra, presencia de roedores y un fuerte olor a drenaje son ahora parte del día a día.

“Los trabajos están mal hechos, dejaron las coladeras por encima del suelo ¿Cómo se va a ir el agua si llueve? Otra vez se va a encharcar y volvemos a lo mismo” asegura.