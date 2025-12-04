Publicidad

CDMX

Gobierno de CDMX alista descuentos en predial, agua y multas de tránsito para 2026

Se ofrecerán descuentos del 100% en multas y recargos para quienes se pongan al corriente con el pago del predial e incluso la opción de un pago único de 1,000 a 2,000 pesos para algunas propiedades.
jue 04 diciembre 2025 02:07 PM
Pago de Impuestos Tesorería
El Gobierno de Ciudad de México propone descuentos para que las personas se pongan al día en el pago del predial, servicio de agua potable y multas de tránsito. (Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro.com)

Para 2026 se ofrecerán descuentos en el pago de predial, servicio de agua y multas de tránsito, como parte del proyecto de Paquete Fiscal para la Ciudad de México enviado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al Congreso capitalino

En el predial dará un descuento del 100% en multas y recargos para las propiedades –casas, terrenos, departamentos– de todos los rangos de valor para ponerse al día con el pago de este impuesto de años anteriores. Esta opción podrá beneficiar a alrededor de 2.4 millones de cuentas prediales.

Además, las propiedades de menor valor en la ciudad de los rangos A, B, C y D (menores a 1.2 millones de pesos de valor catastral) podrán ponerse al día con el predial con una cuota única de 1,000 pesos en el caso de viviendas y de 2,000 pesos para pequeños negocios. En esta opción podrán estar unas 834,000 cuentas.

“Por ejemplo, una (vivienda) de 124,000 pesos tiene un adeudo de 10,967 pesos, entonces con un pago único de 1,000 pesos estaría obteniendo un beneficio de 9,967 pesos. Es decir, no tendría ya que cubrir eso.

“En el caso de que (en un pequeño negocio) tengan un adeudo, por ejemplo, de 47,000 pesos, que es un caso real, con un pago fiscal único de 2,000 pesos se pondrían al corriente y obtendría un beneficio de 45,523 pesos”, detalló Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas del Gobierno capitalino, en conferencia de prensa.

Para acceder a estos descuentos es necesario que la o el propietario cumpla con el pago del impuesto predial de 2026.

De Botton anunció que también se ofrecerán descuentos 90% para el pago de multas de tránsito, además de eliminar actualizaciones y recargos para quienes decidan cumplir con el pago de sus infracciones pendientes.

“Esto no incluye carriles confinados, no incluye hechos con lesiones ni aquellas (infracciones de tránsito) que sean vinculadas a delitos”, indicó el funcionario este jueves.

Así mismo se realizará un descuento del 100% de descuento en multas y recargos para quienes decidan ponerse al día con el pago del servicio de agua potable.

“¿Qué queremos? Que la gente se ponga al corriente, pero muchas veces no lo hace porque tiene muchas deudas.

“Vean ustedes la propuesta que se llevó al Congreso de la ciudad –esperando que lo aprueben, por supuesto– en la que con 1,000 pesos, una vivienda puede resolver todos sus adeudos y pagar lo que le responde”, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Una vez que se apruebe el Paquete Fiscal –cuya discusión y votación debe realizarse en el Congreso capitalino antes del término de 2025– la jefa de Gobierno deberá publicar las reglas para la aplicación de estos descuentos en la Gaceta Oficial.

