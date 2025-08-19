Socavones en CDMX: 14 de 37 en vías primarias en proceso de reparación

Socavones que ponen de cabeza al oriente de la CDMX

El 13 de agosto, tres días después de la lluvia más fuerte registrada en los últimos años que azotó al centro y oriente de la Ciudad de México, se abrió un socavón en la Calzada Ignacio Zaragoza a la altura de Canal de San Juan.

Al paso de una pipa cargada de agua en carriles centrales, el asfalto se venció y dejó al descubierto una oquedad que, según la Secretaría de Gestión Integral del Agua, era de cuatro metros de profundidad por 2.5 metros de diámetro, sin embargo, hubo otras zonas de la avenida que también resultaron afectadas.

Autoridades capitalinas informaron este lunes que el socavón mayor quedará reparado en un mes aproximadamente.

Otra de las vialidades afectadas por socavones es la Avenida Las Torres, en Iztapalapa, donde se han registrado al menos nueve hundimientos a menos de dos metros de distancia entre uno y otro.

¿Por qué se forman los socavones?

El secretario de Gestión Integral del Agua explicó que la formación de socavones en la Ciudad de México está relacionada con la temporada de lluvias más intensa de las últimas décadas.

Recordó que en junio, julio y agosto se rompió récord de lluvias acumuladas por mes desde 1982 y hubo días en los que llovió el equivalente a un mes, tal es el caso del 2 de junio, 31 de julio y la del pasado 10 de agosto.

Detalló que la gran cantidad de agua que ingresa a los colectores provoca que estos trabajen a su máxima capacidad, lo que genera presión sobre las tuberías.

“Digamos, un metro cúbico pesa una tonelada. Entonces tenemos colectores de 1.90 metros de diámetro o más de un metro. Entonces, cada metro pesa una tonelada, ya con el agua. Eso fatiga la tubería y empieza a haber fisuras, y la fisura empieza a generar el socavón” resaltó.