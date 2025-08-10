Lluvias dejan fallas en el Metro y encharcamientos en vialidades de CDMX

La falla fue provocada por un cable cortado que al contacto con la lluvia dañó el sistema eléctrico y el servicio se restableció en todas las estaciones a las 21:00 horas.

Así mismo por las lluvias se suspendió el servicio en la Línea 5 del Metro cerca de las 21:00 horas en las estaciones Eduardo Molina, Aragón, Oceanía, Terminal Aérea, Hangares y Pantitlán. Por ello solo se ofreció servicio de Politécnico a Consulado en ambos sentidos.

La Línea 3 también se vio afectada por las lluvias y para la revisión en zona de vías, por lo que se cerró el servicio en Guerrero, Tlatelolco y Deportivo 18 de Marzo, mientras que se continuó la operación en los tramos Hidalgo-Universidad y La Raza- Indios Verdes.

Así mismo se reportaron fuertes encharcamientos en la Calzada Ignacio Zaragoza y Río Churubusco, en la alcaldía Iztacalco.

"El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), aplica el Plan Tlaloque, con el cual ha desplegado más de 140 elementos entre ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje, para atender, al momento, 41 encharcamientos, 5 caídas de árboles y anegación de vehículos en las diversas alcaldías de la ciudad", indicó el Gobierno capitalino en una tarjeta informativa.

Las autoridades reportaron la intervención de equipos de emergencia en el Hospital Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza, ante la entrada de agua de lluvia a algunas de sus áreas, obligando al traslado de algunos pacientes.

Las autoridades informaron que en la colonia Moctezuma cerca de 15 calles reportaron altos niveles de agua acumulada, afectando a algunas viviendas.

"Los principales encharcamientos se presentaron en las alcaldías Cuauhtémoc con 11; Álvaro Obregón tres; Azcapotzalco 5; Benito Juárez 1; Iztacalco 1; Miguel Hidalgo 1 y en Venustiano Carranza 1, principalmente", indicó el gobierno capitalino.