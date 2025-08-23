Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Mujer cae a socavón que se abrió en Gustavo A. Madero mientras ella caminaba

La mujer fue rescatada por bomberos y trasladada al hospital Magdalena de las Salinas para su atención médica.
sáb 23 agosto 2025 07:15 PM
Mujer cae a socavón en Gustavo A. Madero
Mujer cae a socavón en Gustavo A. Madero

Elementos del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) rescataron a una mujer que cayó a un socavón que se abrió en Gustavo A. Madero mientras caminaba en un camellón de la avenida Talismán.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México, la mujer de 60 años pasaba por la zona, a la altura de la avenida Eduardo Molina, cuando se abrió repentinamente un orificio de cuatro metros de ancho y seis metros de profundidad, por lo que cayó y resultó con lesiones.

Publicidad

La dependencia indicó que el socavón fue originado por una fuga de aguas residuales en un colector de 1.52 metros de diámetro que se ubica en el punto, derivado de una fractura en la red hidráulica por las intensas lluvias registradas en las últimas semanas.

Tras recibir la alerta por parte de algunos testigos del hecho, autoridades capitalinas se movieron al punto para rescatar a la mujer y posteriormente fue trasladada al hospital Magdalena de las Salinas del IMSS.

Para saber más

baches
CDMX

CDMX destinará más de 2,000 mdp para reencarpetar avenidas y reparar baches

En lo que va de la presente temporada de lluvias, autoridades capitalinas ha registrado más de 153 socavones. De ellos, 37 se formaron en vialidades principales a cargo del gobierno local, de los cuales 23 ya fueron atendidos y 14 continúan en proceso de reparación.

Otros 116 socavones se abrieron en vías secundarias, cuya atención corresponde a las alcaldías, principalmente en demarcaciones ubicadas en las zonas norte, centro y oriente de la Ciudad de México.

Los socavones más recientes son:

  • 26 de junio: Calle Río Becerra, a la altura de Patriotismo, en la alcaldía Benito Juárez.
  • 28 de junio: Cerrada Camino de los Toros, colonia América, con desalojo de ocho viviendas.
  • 30 de junio: Eje 4 Norte, Calzada Azcapotzalco–La Villa.
  • 30 de junio: Avenida Las Torres, en San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa.
  • 3 de julio: Colonia Gabriel Ramos Millán, en Iztacalco.
  • 27 de julio: Avenida Gran Canal, colonia San Felipe de Jesús.
  • 1 de agosto: Calle Girasoles, en Santa Cruz Xochitepec, Xochimilco.
  • 13 de agosto: Calle Puerto Marqués y Tampico, colonia Casas Alemán.
  • 13 de agosto: Interior del Palacio Legislativo de San Lázaro.
  • 13 de agosto: Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Canal de San Juan.
Publicidad

Tags

Ciudad de México

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad