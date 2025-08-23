Mujer cae a socavón que se abrió en Gustavo A. Madero mientras ella caminaba

La dependencia indicó que el socavón fue originado por una fuga de aguas residuales en un colector de 1.52 metros de diámetro que se ubica en el punto, derivado de una fractura en la red hidráulica por las intensas lluvias registradas en las últimas semanas.

Tras recibir la alerta por parte de algunos testigos del hecho, autoridades capitalinas se movieron al punto para rescatar a la mujer y posteriormente fue trasladada al hospital Magdalena de las Salinas del IMSS.

En lo que va de la presente temporada de lluvias, autoridades capitalinas ha registrado más de 153 socavones. De ellos, 37 se formaron en vialidades principales a cargo del gobierno local, de los cuales 23 ya fueron atendidos y 14 continúan en proceso de reparación.

Otros 116 socavones se abrieron en vías secundarias, cuya atención corresponde a las alcaldías, principalmente en demarcaciones ubicadas en las zonas norte, centro y oriente de la Ciudad de México.

Los socavones más recientes son: