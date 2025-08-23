Hoy No Circula sabatino: qué autos no salen este 23 de agosto de 2025

Además, desde el 1 de julio, el programa también se aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, con restricciones de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. No obstante, las multas comenzarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026.
Multas por incumplir
Quienes no respeten la restricción pueden recibir sanciones de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 2,262 y 3,394 pesos para 2025.
Antes de salir, verifica tus placas y hologramas. Así evitarás multas y contribuirás a reducir la contaminación. Cumplir con el Hoy No Circula Sabatino te permitirá disfrutar de tus planes sin preocupaciones, sabiendo que circulas de manera responsable y segura.