Hoy No Circula sabatino: qué autos no salen este 23 de agosto de 2025

¿Qué autos no circulan este sábado 23 de agosto?

De acuerdo con el calendario oficial , las restricciones para este fin de semana son claras:

-Vehículos con holograma 1 y placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

-Vehículos con holograma 2, sin importar la terminación de la placa.

-Autos con placas foráneas, sin importar holograma o terminación.

La restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas, así que si tu vehículo entra en alguna de estas categorías, planifica tus desplazamientos con anticipación.

No circulan los vehículos con holograma 1 y placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8), así como los holograma 2 y foráneos. (Came)

¿Quiénes pueden circular sin problema?

-Vehículos con holograma 00 y 0.

-Autos eléctricos e híbridos.

-Vehículos con holograma 1 y placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado?

No. El Doble Hoy No Circula solo se activa en contingencias ambientales. Para este 23 de agosto, el programa se mantiene en su modalidad habitual.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

La restricción se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México, que son:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio, el programa también se aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, con restricciones de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. No obstante, las multas comenzarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir

Quienes no respeten la restricción pueden recibir sanciones de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 2,262 y 3,394 pesos para 2025.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

Este programa es una extensión de la restricción vehicular de lunes a viernes, y busca disminuir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Su operación es la siguiente:

Vehículos con holograma 2: no circulan ningún sábado.

Vehículos con holograma 1:

No circulan el 1er y 3er sábado si la placa termina en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

No circulan el 2º y 4º sábado si la placa termina en número par (0, 2, 4, 6, 8).

Quinto sábado: solo los vehículos con holograma 2 y los foráneos tienen restricción.

Consejo para los conductores

Antes de salir, verifica tus placas y hologramas. Así evitarás multas y contribuirás a reducir la contaminación. Cumplir con el Hoy No Circula Sabatino te permitirá disfrutar de tus planes sin preocupaciones, sabiendo que circulas de manera responsable y segura.

