Iztapa’las Jefas prepara sus tarjetas: fechas y ubicaciones para recogerlas

Fechas de entrega de tarjetas Iztapa’las Jefas

La alcaldía de Iztapalapa difundió el calendario oficial de las próximas entregas de tarjetas para el apoyo. Las beneficiarias de las siguientes zonas deberán acudir en los siguientes días:

Cabeza de Juárez

Fecha: Martes 26 de agosto

Hora: 10:00 horas

Lugar: Av. Central y Cerrada de San Juan, Tepalcates

Los Culhuacanes

Fecha: Martes 2 de septiembre

Hora: 10:00 horas

Lugar: Citlalli entre Arroyo Tláloc y Silo, Estrella del Sur

Estrella Huizachtépetl

Fecha: Miércoles 3 de septiembre

Hora: 10:00 horas

Lugar: Bilbao y Av. 11, Granjas Estrella

Aculco

Fecha: Miércoles 3 de septiembre

Hora: 12:00 horas

Lugar: Físicos y Fiscales, Col. El Sifón

Tezonco

Fecha: Jueves 4 de septiembre

Hora: 10:00 horas

Lugar: Muicle entre Damiana y Acahuatl, predio El Molino (explanada de los mercados)

Santa Cruz Quetzalcóatl

Fecha: Jueves 4 de septiembre

Hora: 12:00 horas

Lugar: Cuitláhuac casi esq. Villa Franqueza, Mixcóatl

Santa Catarina

Fecha: Viernes 5 de septiembre

Hora: 10:00 horas

Lugar: Plaza de los Jóvenes, Av. de las Minas esq. Circuito Margaritas Xalpa I

Acahualtepec Teotongo

Fecha: Viernes 5 de septiembre

Hora: 12:00 horas

Lugar: Canchas del Hércules, San Miguel Teotongo III

Reforma

Fecha: Sábado 6 de septiembre

Hora: 10:00 horas

Lugar: U.H. Las Américas

Ángeles Agrarista

Fecha: Sábado 6 de septiembre

Hora: 12:00 horas

Lugar: Calle Iztaccíhuatl 51 entre Manuel Acuña y Av. San Lorenzo, El Rodeo

Aztahuacán

Fecha: Domingo 7 de septiembre

Hora: 12:00 horas

Lugar: Circunvalación y Josefa Ortíz de Domínguez, Ampliación Santa María Aztahuacán

Atlalilco Axomulco

Fecha: Martes 9 de septiembre

Hora: 10:00 horas

Lugar: Microplaza de la alcaldía

Acatitla Zaragoza

Fecha: Martes 9 de septiembre

Hora: 12:00 horas

Lugar: Patolli El Salado, Col. Solidaridad

Les compartimos el calendario de entrega de tarjetas del programa Iztapa’las Jefas, las Meras Meras del Hogar. Con ellas podrán cobrar de manera directa las siguientes ministraciones de este apoyo que reconoce y respalda su esfuerzo diario.… pic.twitter.com/aPFQGCdcBz — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) August 22, 2025

Deberán acudir con una identificación oficial (INE) y una copia de la misma, y tener por escrito el folio de beneficiaria según la lista que publicó la alcaldía.

Puedes consultar los resultados aquí.

¿De cuánto es el apoyo?

Según la información oficial de la Gaceta de la CDMX , la alcaldía otorgará 400 pesos bimestrales a jefas de hogar, quienes podrán recibir hasta cinco ministraciones. Es decir, el apoyo anual constaría de 2,000 pesos.

¿Quién puede acceder al programa?

Este programa social tiene como objetivo erradicar las desigualdades y pobreza, así como el derecho a la alimentación de las jefas de hogar en situaciones de vulnerabilidad.

Por ello, las solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos :

- La solicitante deberá ser jefa de hogar habitante de la Alcaldía Iztapalapa.

- Tener 35 años y como máximo 56 años cumplidos.

- Presentar la documentación solicitada.

- Manifestación de vulnerabilidad social.

- Llenar la solicitud de registro al programa social.

- No ser persona trabajadora de la Alcaldía Iztapalapa ni de ninguna otra dependencia del Gobierno de la Ciudad de México, bajo ningún régimen laboral.

- No ser beneficiaria de algún programa o acción social vigente que ofrece la alcaldía Iztapalapa.

Actualmente no han informado de otras jornadas de registro.