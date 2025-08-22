La alcaldía de Iztapalapa dio a conocer un nuevo calendario para la entrega de tarjetas del programa Iztapa’las Jefas, las Meras Meras del Hogar, dirigido a apoyar a las madres de familia de la demarcación. Si aún no has recibido tu tarjeta, estas son las fechas por zona.
Iztapa’las Jefas prepara sus tarjetas: fechas y ubicaciones para recogerlas
Fechas de entrega de tarjetas Iztapa’las Jefas
La alcaldía de Iztapalapa difundió el calendario oficial de las próximas entregas de tarjetas para el apoyo. Las beneficiarias de las siguientes zonas deberán acudir en los siguientes días:
Cabeza de Juárez
Fecha: Martes 26 de agosto
Hora: 10:00 horas
Lugar: Av. Central y Cerrada de San Juan, Tepalcates
Los Culhuacanes
Fecha: Martes 2 de septiembre
Hora: 10:00 horas
Lugar: Citlalli entre Arroyo Tláloc y Silo, Estrella del Sur
Estrella Huizachtépetl
Fecha: Miércoles 3 de septiembre
Hora: 10:00 horas
Lugar: Bilbao y Av. 11, Granjas Estrella
Aculco
Fecha: Miércoles 3 de septiembre
Hora: 12:00 horas
Lugar: Físicos y Fiscales, Col. El Sifón
Tezonco
Fecha: Jueves 4 de septiembre
Hora: 10:00 horas
Lugar: Muicle entre Damiana y Acahuatl, predio El Molino (explanada de los mercados)
Santa Cruz Quetzalcóatl
Fecha: Jueves 4 de septiembre
Hora: 12:00 horas
Lugar: Cuitláhuac casi esq. Villa Franqueza, Mixcóatl
Santa Catarina
Fecha: Viernes 5 de septiembre
Hora: 10:00 horas
Lugar: Plaza de los Jóvenes, Av. de las Minas esq. Circuito Margaritas Xalpa I
Acahualtepec Teotongo
Fecha: Viernes 5 de septiembre
Hora: 12:00 horas
Lugar: Canchas del Hércules, San Miguel Teotongo III
Reforma
Fecha: Sábado 6 de septiembre
Hora: 10:00 horas
Lugar: U.H. Las Américas
Ángeles Agrarista
Fecha: Sábado 6 de septiembre
Hora: 12:00 horas
Lugar: Calle Iztaccíhuatl 51 entre Manuel Acuña y Av. San Lorenzo, El Rodeo
Aztahuacán
Fecha: Domingo 7 de septiembre
Hora: 12:00 horas
Lugar: Circunvalación y Josefa Ortíz de Domínguez, Ampliación Santa María Aztahuacán
Atlalilco Axomulco
Fecha: Martes 9 de septiembre
Hora: 10:00 horas
Lugar: Microplaza de la alcaldía
Acatitla Zaragoza
Fecha: Martes 9 de septiembre
Hora: 12:00 horas
Lugar: Patolli El Salado, Col. Solidaridad
Deberán acudir con una identificación oficial (INE) y una copia de la misma, y tener por escrito el folio de beneficiaria según la lista que publicó la alcaldía.
Puedes consultar los resultados aquí.
¿De cuánto es el apoyo?
Según la información oficial de la Gaceta de la CDMX , la alcaldía otorgará 400 pesos bimestrales a jefas de hogar, quienes podrán recibir hasta cinco ministraciones. Es decir, el apoyo anual constaría de 2,000 pesos.
¿Quién puede acceder al programa?
Este programa social tiene como objetivo erradicar las desigualdades y pobreza, así como el derecho a la alimentación de las jefas de hogar en situaciones de vulnerabilidad.
Por ello, las solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos :
- La solicitante deberá ser jefa de hogar habitante de la Alcaldía Iztapalapa.
- Tener 35 años y como máximo 56 años cumplidos.
- Presentar la documentación solicitada.
- Manifestación de vulnerabilidad social.
- Llenar la solicitud de registro al programa social.
- No ser persona trabajadora de la Alcaldía Iztapalapa ni de ninguna otra dependencia del Gobierno de la Ciudad de México, bajo ningún régimen laboral.
- No ser beneficiaria de algún programa o acción social vigente que ofrece la alcaldía Iztapalapa.
Actualmente no han informado de otras jornadas de registro.