CDMX

Iztapa’las Jefas prepara sus tarjetas: fechas y ubicaciones para recogerlas

Las beneficiarias seleccionadas de Iztapa’las Jefas podrán acudir por sus tarjetas para recibir el apoyo económico de 400 pesos bimestrales. Este es el calendario y las ubicaciones.
vie 22 agosto 2025 06:25 PM
Iztapa’las Jefas prepara sus tarjetas: fechas para recogerlas y recibir el apoyo
Iztapa'las Jefas otorgará hasta 200,000 apoyos monetarios de 400 pesos en 2025, según su anuncio.

La alcaldía de Iztapalapa dio a conocer un nuevo calendario para la entrega de tarjetas del programa Iztapa’las Jefas, las Meras Meras del Hogar, dirigido a apoyar a las madres de familia de la demarcación. Si aún no has recibido tu tarjeta, estas son las fechas por zona.

Fechas de entrega de tarjetas Iztapa’las Jefas

La alcaldía de Iztapalapa difundió el calendario oficial de las próximas entregas de tarjetas para el apoyo. Las beneficiarias de las siguientes zonas deberán acudir en los siguientes días:

Cabeza de Juárez

Fecha: Martes 26 de agosto
Hora: 10:00 horas
Lugar: Av. Central y Cerrada de San Juan, Tepalcates

Los Culhuacanes

Fecha: Martes 2 de septiembre
Hora: 10:00 horas
Lugar: Citlalli entre Arroyo Tláloc y Silo, Estrella del Sur

Estrella Huizachtépetl

Fecha: Miércoles 3 de septiembre
Hora: 10:00 horas
Lugar: Bilbao y Av. 11, Granjas Estrella

Aculco

Fecha: Miércoles 3 de septiembre
Hora: 12:00 horas
Lugar: Físicos y Fiscales, Col. El Sifón

Tezonco

Fecha: Jueves 4 de septiembre
Hora: 10:00 horas
Lugar: Muicle entre Damiana y Acahuatl, predio El Molino (explanada de los mercados)

Santa Cruz Quetzalcóatl

Fecha: Jueves 4 de septiembre
Hora: 12:00 horas
Lugar: Cuitláhuac casi esq. Villa Franqueza, Mixcóatl

Santa Catarina

Fecha: Viernes 5 de septiembre
Hora: 10:00 horas
Lugar: Plaza de los Jóvenes, Av. de las Minas esq. Circuito Margaritas Xalpa I

Acahualtepec Teotongo

Fecha: Viernes 5 de septiembre
Hora: 12:00 horas
Lugar: Canchas del Hércules, San Miguel Teotongo III

Reforma

Fecha: Sábado 6 de septiembre
Hora: 10:00 horas
Lugar: U.H. Las Américas

Ángeles Agrarista

Fecha: Sábado 6 de septiembre
Hora: 12:00 horas
Lugar: Calle Iztaccíhuatl 51 entre Manuel Acuña y Av. San Lorenzo, El Rodeo

Aztahuacán

Fecha: Domingo 7 de septiembre
Hora: 12:00 horas
Lugar: Circunvalación y Josefa Ortíz de Domínguez, Ampliación Santa María Aztahuacán

Atlalilco Axomulco

Fecha: Martes 9 de septiembre
Hora: 10:00 horas
Lugar: Microplaza de la alcaldía

Acatitla Zaragoza

Fecha: Martes 9 de septiembre
Hora: 12:00 horas
Lugar: Patolli El Salado, Col. Solidaridad

Deberán acudir con una identificación oficial (INE) y una copia de la misma, y tener por escrito el folio de beneficiaria según la lista que publicó la alcaldía.

Puedes consultar los resultados aquí.

¿De cuánto es el apoyo?

Según la información oficial de la Gaceta de la CDMX , la alcaldía otorgará 400 pesos bimestrales a jefas de hogar, quienes podrán recibir hasta cinco ministraciones. Es decir, el apoyo anual constaría de 2,000 pesos.

¿Quién puede acceder al programa?

Este programa social tiene como objetivo erradicar las desigualdades y pobreza, así como el derecho a la alimentación de las jefas de hogar en situaciones de vulnerabilidad.

Por ello, las solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos :

- La solicitante deberá ser jefa de hogar habitante de la Alcaldía Iztapalapa.
- Tener 35 años y como máximo 56 años cumplidos.
- Presentar la documentación solicitada.
- Manifestación de vulnerabilidad social.
- Llenar la solicitud de registro al programa social.
- No ser persona trabajadora de la Alcaldía Iztapalapa ni de ninguna otra dependencia del Gobierno de la Ciudad de México, bajo ningún régimen laboral.
- No ser beneficiaria de algún programa o acción social vigente que ofrece la alcaldía Iztapalapa.

Actualmente no han informado de otras jornadas de registro.

