CDMX despliega casi 4,000 policías en operativo por el Gran Premio de México

Alternativas viales por la F1

La SSC recomienda a los automovilistas tomar en cuenta las siguientes alternativas viales ante posibles cierres o afectaciones:

Al norte: Eje 1 Norte Rayón, Eje 2 Norte Manuel González, Eje 3 Norte Ángel Albino Corso y Eje 4 Norte Talismán.

Al sur: Eje 5 Sur La Purísima, Eje 6 Sur Trabajadores Sociales y Eje 8 Sur Calzada Ermita Iztapalapa.

Al oriente: Eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez y Anillo Periférico Canal de San Juan.

Al poniente: Eje 2 Oriente H. Congreso de la Unión, Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación, Eje Central Lázaro Cárdenas, Eje 1 Poniente Cuauhtémoc y avenida Insurgentes.

Asimismo, la dependencia exhorta al público a no perder de vista a los menores de edad, cuidar sus pertenencias y, ante cualquier emergencia, solicitar apoyo al 911 o acercarse a los policías más cercanos.

Como parte del operativo integral, también se reforzó la vigilancia en corredores turísticos, gastronómicos y el Centro Histórico, donde se prevén actividades paralelas al evento principal.

El Gran Premio de México de Fórmula 1 es uno de los eventos deportivos más importantes del país y una de las fechas más esperadas del calendario internacional del automovilismo.

Desde su regreso en 2015 al Autódromo Hermanos Rodríguez, la competencia ha reunido a cientos de miles de aficionados nacionales y extranjeros, consolidando a la Ciudad de México como uno de los destinos más vibrantes del circuito mundial.

Además de la carrera principal, el fin de semana incluye prácticas, clasificaciones y múltiples actividades paralelas que impulsan la economía, el turismo y la proyección internacional de la capital.

