CDMX

CDMX despliega casi 4,000 policías en operativo por el Gran Premio de México

El dispositivo inició este viernes y concluirá al término de las actividades de cada jornada, con acciones de prevención de ilícitos, vigilancia, seguridad y control vial.
sáb 25 octubre 2025 11:39 AM
operativo formula 1 mexico
Miles de aficionados acudieron este viernes al primer día de actividades del Gran Premio de la Ciudad de México de la Formula 1, celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.  (Foto: Galo Cañas Rodríguez/ Cuartoscuro)

Desde este viernes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementa un operativo especial de seguridad y vialidad con motivo del Gran Premio de México , que se lleva a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El dispositivo inició este viernes y concluirá al término de las actividades realizadas durante este fin de semana, con acciones de prevención de ilícitos, vigilancia, seguridad y control vial.

Para ello, fueron desplegados 3,900 policías, apoyados con 427 vehículos oficiales, 120 motopatrullas, nueve grúas, cuatro ambulancias, dos helicópteros Cóndor y dos drones, además de un autobús de apoyo.

La Policía Bancaria e Industrial (PBI) también participará con 1,800 uniformados por día, quienes se encargarán de la seguridad interna del Autódromo, los accesos, gradas y puntos estratégicos, respaldados por ocho unidades.

Durante las revisiones en los accesos, zonas de alimentos y cajeros automáticos, se contará con el apoyo de los binomios caninos Kira, Zory, Zeus, Killer, Randy, Yaky, Kratos y Kali, especializados en la detección de narcóticos y explosivos.

Alternativas viales por la F1

La SSC recomienda a los automovilistas tomar en cuenta las siguientes alternativas viales ante posibles cierres o afectaciones:

Al norte: Eje 1 Norte Rayón, Eje 2 Norte Manuel González, Eje 3 Norte Ángel Albino Corso y Eje 4 Norte Talismán.
Al sur: Eje 5 Sur La Purísima, Eje 6 Sur Trabajadores Sociales y Eje 8 Sur Calzada Ermita Iztapalapa.
Al oriente: Eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez y Anillo Periférico Canal de San Juan.
Al poniente: Eje 2 Oriente H. Congreso de la Unión, Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación, Eje Central Lázaro Cárdenas, Eje 1 Poniente Cuauhtémoc y avenida Insurgentes.

Asimismo, la dependencia exhorta al público a no perder de vista a los menores de edad, cuidar sus pertenencias y, ante cualquier emergencia, solicitar apoyo al 911 o acercarse a los policías más cercanos.

Como parte del operativo integral, también se reforzó la vigilancia en corredores turísticos, gastronómicos y el Centro Histórico, donde se prevén actividades paralelas al evento principal.

El Gran Premio de México de Fórmula 1 es uno de los eventos deportivos más importantes del país y una de las fechas más esperadas del calendario internacional del automovilismo.

Desde su regreso en 2015 al Autódromo Hermanos Rodríguez, la competencia ha reunido a cientos de miles de aficionados nacionales y extranjeros, consolidando a la Ciudad de México como uno de los destinos más vibrantes del circuito mundial.

Además de la carrera principal, el fin de semana incluye prácticas, clasificaciones y múltiples actividades paralelas que impulsan la economía, el turismo y la proyección internacional de la capital.

Sigue toda la cobertura del Gran Premio de México a través de Sports Illustrated

