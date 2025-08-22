El ajuste en la velocidad del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y mejoras en las vías, especialmente en el tramo que conecta Zinacantepec con Santa Fe.
Como consecuencia, la frecuencia de los trenes se modificará: pasará de un tren cada 15 minutos a uno cada 18 minutos. Además, el tiempo total del recorrido en este tramo aumentará a aproximadamente 55 minutos, lo que los usuarios deberán considerar al planificar sus traslados. El tiempo original es de 37 minutos.
Cabe recordar que el tren tiene previsto llegar hasta la estación Observatorio en la Ciudad de México, donde conectará con la Línea 1 del Metro, el nuevo CETRAM y la central camionera de la zona.
Se recomienda a los pasajeros anticipar su viaje, consultar horarios actualizados y mantenerse atentos a los avisos oficiales para evitar contratiempos durante estas semanas de ajustes en el servicio.