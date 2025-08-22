Publicidad

CDMX

¡Es oficial! Tren El Insurgente será más lento a partir de esta fecha

De esta manera, los pasajeros deben planificar sus viajes con anticipación para evitar retrasos y llegar puntuales a sus destinos.
vie 22 agosto 2025 07:56 PM
tren méxico toluca el insurgente
El Tren El Insurgente reducirá su velocidad, afectando la frecuencia de los trenes.

Los administradores del Tren El Insurgente, que conecta la Ciudad de México con Toluca, informaron que el servicio de este medio de transporte público será más lento en los próximos días.

A través de sus redes sociales oficiales, se dio a conocer la noticia, por lo que las personas que utilizan el tren interurbano deberán tomar precauciones para evitar llegar tarde a sus destinos.

Si eres pasajero frecuente del tren o tienes planeado utilizarlo en las próximas semanas, quédate: a continuación te contamos todos los detalles para que este retraso no te tome por sorpresa.

¿Desde cuándo será más lento?

La información oficial indica que el servicio del Tren El Insurgente se volverá unos minutos más lento a partir del lunes 25 de agosto y hasta nuevo aviso.

¿Por qué será más lento el Tren El Insurgente?

El ajuste en la velocidad del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y mejoras en las vías, especialmente en el tramo que conecta Zinacantepec con Santa Fe.

Como consecuencia, la frecuencia de los trenes se modificará: pasará de un tren cada 15 minutos a uno cada 18 minutos. Además, el tiempo total del recorrido en este tramo aumentará a aproximadamente 55 minutos, lo que los usuarios deberán considerar al planificar sus traslados. El tiempo original es de 37 minutos.

Tren El Insurgente
Estos son los tiempos oficiales del Tren El Insurgente antes de los cambios anunciados para el lunes 25 de agosto.

Cabe recordar que el tren tiene previsto llegar hasta la estación Observatorio en la Ciudad de México, donde conectará con la Línea 1 del Metro, el nuevo CETRAM y la central camionera de la zona.

Se recomienda a los pasajeros anticipar su viaje, consultar horarios actualizados y mantenerse atentos a los avisos oficiales para evitar contratiempos durante estas semanas de ajustes en el servicio.

¿Cuánto cuesta viajar en El Insurgente?

El precio del boleto varía según el tramo recorrido:

De Santa Fe a cualquier estación del Estado de México: 60 pesos.

Entre estaciones del Estado de México (Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma): 15 pesos.

De una estación del Estado de México a Santa Fe: 45 pesos adicionales.

Los pasajeros pueden pagar con la Tarjeta de Movilidad Integrada o adquirir boletos directamente en los módulos ubicados en cada estación.

Estaciones actualmente en operación

Las estaciones abiertas al público son:

Zinacantepec

Toluca Centro

Metepec

Lerma

Santa Fe

La frecuencia de los trenes es de aproximadamente 15 minutos.

Por su parte, las estaciones Vasco de Quiroga y la terminal Observatorio permanecen cerradas, ya que aún se encuentran en construcción.

Horario temporal del Tren El Insurgente

La ampliación del Tren El Insurgente sigue en marcha, y los usuarios deben planificar sus viajes con base en el horario temporal vigente, que va de 6:00 a.m. a 9:15 p.m.

Este horario se mantendrá hasta diciembre de 2025, por lo que se recomienda a los pasajeros consultar los horarios antes de viajar para evitar contratiempos.

AMLO Tren insurgente Santa Fe-1
El tren tiene como destino la estación Observatorio, donde se conectará con la Línea 1 del Metro.

