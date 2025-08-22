Vinculan a proceso a siete detenidos por homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz

Autoridades han vinculado a proceso a siete de los 13 detenidos por el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

A Francisco "N" y Norma "N" se les procesa hasta el momento por posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas armadas y por narcotráfico.

A Abraham "N", David "N", Joshua "N" y Sandra "N" se les vinculó por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Mientras que Arturo "N" fue vinculado por delitos contra la salud y posesión indebida de tarjetas de circulación.

A todos se les dictó prisión preventiva y se otorgaron meses para seguir con la investigación.