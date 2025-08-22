Publicidad

CDMX

Vinculan a proceso a siete detenidos por homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz

Tres meses después del ataque, autoridades detuvieron a 13 de los involucrados en la agresión armada en contra de Ximena Guzmán y José Muñoz.
vie 22 agosto 2025 08:08 PM
Ximena Guzmán y José Muñoz fueron atacados en la alcaldía Benito Juárez.

Autoridades han vinculado a proceso a siete de los 13 detenidos por el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

A Francisco "N" y Norma "N" se les procesa hasta el momento por posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas armadas y por narcotráfico.

A Abraham "N", David "N", Joshua "N" y Sandra "N" se les vinculó por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Mientras que Arturo "N" fue vinculado por delitos contra la salud y posesión indebida de tarjetas de circulación.

A todos se les dictó prisión preventiva y se otorgaron meses para seguir con la investigación.

El sujeto que disparó en contra de Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios del equipo cercano de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, no ha sido detenido a tres meses del doble asesinato.

Esta semana, autoridades informaron la detención de 13 personas vinculadas con el homicidio de los funcionarios de la jefa de Gobierno, cometido la mañana del 20 de mayo sobre Calzada de Tlalpan, cuando un sujeto que llevaba casco de motociclista disparó en contra de ambos.

CDMX

Sigue libre el sujeto que disparó contra Ximena Guzmán y José Muñoz

Esa mañana Ximena esperaba en su auto a que abordara José cuando ocurrió la agresión armada.

Los presuntos responsables fueron detenidos en 11 cateos, seis en la Ciudad de México, en las alcaldías Gustavo A. Madero y Xochimilco, así como cinco en el Estado de México, en los municipios de Otumba y Coacalco, indicó el secretario de Seguridad Ciudadana local, Pablo Vázquez.

Se ejecutaron en colaboración con la Fiscalía de la ciudad, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federales.

El secretario de Seguridad capitalino, Omar García Harfuch, señaló que aún no es posible revelar el móvil del doble homicidio, sin embargo, no se descartan diversas líneas de investigación.

