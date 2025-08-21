Presupuesto Participativo CDMX, la herramienta ciudadana para cambiar comunidades

Para Marcela, el Presupuesto Participativo –para el que se le asigna el 4% de los recursos de cada alcaldía– significa la oportunidad de atender problemas que en ocasiones no son tomados en cuenta por las autoridades.

“Somos los ciudadanos que vivimos los espacios quienes mayor conocimiento tenemos de las necesidades que no se están cubriendo. Las autoridades van y vienen, sin embargo quienes estamos ahí de manera permanente somos los vecinos: viendo cómo se deterioran las áreas verdes, cómo se dañan con plagas el arbolado, cómo hay abusos de uso de suelo”, afirma en entrevista con Expansión Política.

Con el Presupuesto Participativo, los ciudadanos tienen la posibilidad de proponer un proyecto para mejorar o resolver un problema de su comunidad y, después, junto a sus vecinos elegir durante la consulta organizada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) el que se desarrollará.

Para este año, al menos la mitad de los proyectos aceptados por las alcaldías se concentraron en cubrir la necesidad de vecinas y vecinos de tener calles y espacios accesibles y seguros, lo que incluye la reparación o colocación de luminarias, el arreglo de banquetas y trabajos de bacheo sobre vialidades, tareas que son responsabilidad de los gobiernos de las alcaldías.